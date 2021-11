Grande attesa a San Damiano d’Asti per i registi di “The truffle hunters”

Grande successo a San Damiano per la Fiera del Tartufo, che ieri ha visto la partecipazione di tantissimo pubblico, viste anche le condizioni meteorologiche favorevoli.

“Siamo molto contenti di questa ripartenza – afferma l’assessore al turismo sandamianese Flavio Torchio – nonostante le difficili condizioni ambientali che hanno reso difficile reperire molti tartufi, siamo riusciti a organizzare una grande edizione della Fiera, e questo anche all’impegno della neo costituita associazione del trifulau sandiamnesi”.

Il paese astigiano guarda sempre più con interesse alla propria vocazione turistica e lo testimoniano questa settimana due importanti occasioni di ribalta nazionale.

La prima si è svolta ieri con la partecipazione alla giornata clou della Fiera del Tartufo della troupe di “Bellissima Italia”, programma di Rai 2 condotto da Fabrizio Rocca. San Damiano è stato oggetto di un servizio che andrà in onda nel mese di dicembre.

Il secondo momento importante di questa edizione della fiera 2021 si svolgerà invece sabato prossimo con l’arrivo dei protagonisti del docufilm “The truffle hunters”, in parte girato nelle campagne sandamianesi e presto in programma al Torino FilmFestival. Alle 14,30 in piazza Libertà si terrà l’inaugurazione dell’installazione “Il bosco in piazza” che permetterà di ricreare un’ambientazione di ricerca del tartufo. Alle 15, accoglienza dei registi del film “The Truffle Hunters” Michael Dweck e Gregory Kershaw con i rispettivi protagonisti. Dopo l’esibizione degli sbandieratori, alle 16 in sala consiliare si terrà la cerimonia ufficiale con la consegna delle chiavi della città.La Fiera si concluderà domenica 14 novembre con l’esposizione dei tartufi in piazza Libertà e alle 10 la caccia al tartufo dedicata ai più piccoli organizzata dal gruppo dopo – cresima della parrocchia Santi Cosma e Damiano.

Altre notizie dal paese:

– Aumenta l’offerta sportiva del paese, con la creazione di due campi di padel, vicino agli attuali campi da tennis

– Il comune destinerà un’area di circa 1900 metri quadri in via Torino a sosta attrezzata per i camper, questo sempre in ottica di sviluppo turistico del paese.

– sono iniziati lavori di posa della fibra ottica e rame, interessate al momento le frazioni di San Giulio e San Grato

– il comune è capofila del bando dei distretti diffuso del commercio “terre di vino e tartufi”. Le opportunità derivate da questo progetto saranno illustrate venerdì sera in sala consiliare dall’amministrazione ai commercianti e agli ambulanti.