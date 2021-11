Gli orari di funzionamento del punto prelievi e dell’ambulatorio di fisioterapia a Valfenera

Come annunciato in data 5 novembre, i servizi territoriali dell’Asl At si sono arricchiti di una nuova sede, a beneficio dei cittadini del Nord Ovest Astigiano: sono stati attivati, infatti, un punto prelievi e un ambulatorio per le prestazioni di fisioterapia a Valfenera, presso la Rsa Zabert.

Di seguito si pubblicano gli orari di funzionamento:

Prelievi: si parte mercoledì 1° dicembre. Il punto prelievi sarà in funzione ogni mercoledì dalle ore 7:00 alle ore 8:00.

Fisioterapia: si parte giovedì 2 dicembre. L’ambulatorio sarà in funzione il martedì e il giovedì dalle ore 8:00 alle ore 15:30.