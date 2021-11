Gli artisti astigiani Delta N.A parteciperanno alla mostra internazionale Art for Art

La coppia di artisti astigiani Delta N.A. parteciperanno alla mostra internazionale Art for Art organizzata dalle gallerie Oyster di Lahore, Pakistan. Il direttore delle gallerie, Mr Muhammad Waris, e la curatrice, Khira Jalil (Marocco), hanno selezionato e invitato circa 160 artisti di spicco nel panorama contemporaneo provenienti da 65 paesi diversi e oltre 115 città differenti per creare una rassegna d’arte che unisse popoli e culture diverse, creando un ponte culturale che idealmente superi tutte le differenze e le distanze tra individui, artisti, religioni, usi e costumi.

Dopo il successo della prima mostra, inaugurata nel 2020 come risposta alla pandemia che stava affliggendo in modo significativo il mondo dell’arte, Art for Art è giunta alla seconda edizione.

La visione di un’arte che abbatte i muri ed erige i ponti ha attirato l’attenzione di numerosi sponsor sia commerciali che mediatici che hanno reso possibile la rassegna. Tra questi spiccano l’Exit Urban Magazine di Milano, la Fondazione equdorena Bellas Artes, il quotidiano The News International di Lahore e molti altri enti.

I delta N.A. presenteranno in mostra la loro ultima opera ad olio su tela intitolata Eden e alcune opere inedite a pastello su carta naturale. L’inaugurazione, che si svolgerà in presenza per gli artisti pakistani e in forma virtuale per gli artisti stranieri, avverrà martedì 30 Novembre dalle 17 alle 21 presso la Oyster Art Gallery di Lahore.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito: www.oysterartgalleries.com