Gite in montagna e attività sportive: dalla Regione Piemonte 195mila euro per promuovere il benessere scolastico con lo sport

“La pratica motoria, il gioco di squadra e le attività all’aria aperta rappresentano momenti importanti per i nostri bambini. Salute, socialità, rispetto delle regole: lo sport costituisce un supporto fondamentale alla crescita e consentire ai docenti di sviluppare progetti che vadano in questa direzione è oggi uno degli obiettivi che ci poniamo. Ecco perché abbiamo stanziato un contributo di questo tipo alle scuole, per dare ai nostri bambini la possibilità di recuperare le mancate esperienze e il tempo trascorso tra DAD e lockdown anche attraverso lo sport durante la scuola”.

Contributi in arrivo alle scuole piemontesi, con uno stanziamento di 195 mila euro destinato all’organizzazione di gite in montagna e attività sportive all’aperto. Lo ha annunciato l’assessore regionale all’Istruzione Elena Chiorino spiegando come l’assessorato abbia predisposto uno specifico intervento di promozione dello sport e del benessere fisico per le scuole statali del primo ciclo. “In attesa del piano straordinario del Governo, la Regione Piemonte vuole dare fin d’ora un segnale concreto, incentivando le scuole ad organizzare attività ludico/sportive al di fuori dalle classi, anche per recuperare la dimensione della socialità. Soprattutto tra i bambini più piccoli, l’attività motoria resta “la Cenerentola” delle attività proposte – sottolinea l’assessore – mentre al contrario va assolutamente potenziata, attraverso le convenzioni con le società sportive, ma anche valorizzando la psicomotricità e il gioco collettivo come elementi fondamentali nella crescita dei bambini e dei ragazzi”.

Due le linee d’azione previste per le quali le istituzioni scolastiche del primo ciclo potranno candidarsi: sport di montagna, attraverso l’organizzazione di una giornata dedicata, e integrazione delle attività sportive all’aperto, intese sia fuori dal contesto scolastico che nell’ambito delle palestre, dei cortili e dei giardini delle scuole. Ogni scuola potrà presentare un solo progetto per linea di intervento: chi sarà ammesso in graduatoria potrà ricevere un contributo di 1500 euro per lo sport di montagna e un contributo di 500 euro per le iniziative a carattere sportivo. L’ avviso alle scuole del primo ciclo sarà pubblicato a breve sul sito della Regione Piemonte.