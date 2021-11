Giovedì ad Alba l’incontro sul grande progetto di comunità “DNAlba: riflessioni sull’albesità

Un grande progetto di comunità, che vede coinvolti 15 partners del territorio, prenderà forma giovedì 18 novembre alle ore 18 al Pala Alba Capitale.

E’ invitata tutta la cittadinanza albese, delle Langhe e del Roero, per ascoltare e vedere i risultati del lavoro prodotto dai vari partners: l’albesità è stata analizzata in tutte le sue forme, mettendo anche in luce i chiaro-scuri rifuggendo dall’autocelebrazione. Un percorso iniziato 5 mesi esatti fa, quando a giugno si è tenuto il primo incontro di avvio del progetto.

Nella prima parte, condotta dalla giornalista RAI Chiara Prato, verranno esposte le evidenze del lavoro sul territorio: da una tela situazionista che raffigura l’albesità secondi i bambini al vino, all’abito di moda DNAlba, dai suoni e il brano su Spotify alle fotografie sino alla realtà aumentata con i luoghi di ritrovo, dalle tradizioni alle parole piemontesi fino alle testimonianze radio e tv degli albesi.

Nella seconda parte Filippo Barbera, sociologo dell’economia e dei territori, esporrà la sua peculiare prospettiva dell’albesità sulla base dei lavori svolti dai partners, senza aver mai avuto contatti con loro in modo da non esserne influenzato nel giudizio.

La conclusione vedrà Chiara Prato dialogare sul tema dell’albesità con il primo cittadino di Alba, Carlo Bo, con il direttore di Confindustria, Giuliana Cirio e con il Presidente di banca d’Alba, Tino Cornaglia.

I partners del progetto, ideato e coordinato da Banca d’Alba, sono: Alba Accademia Alberghiera, AlbaWebTv, Famija Albeisa, Miroglio-Elena Miro’, Ente Fiera del Tartufo, Gazzetta d’Alba, Gruppo Fotografico Albese, Ipogeo Records, Liceo Artistico, Scuola Enologica, Radio Alba, Tabui, “Sei di Alba se…”.

Per informazioni: 0173659377/345

www.dnalba.it