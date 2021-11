Ritorna anche ad Asti e provincia la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare

Sono poco meno di cento, 92 per la precisione, i supermercati, punti vendita, negozi di generi alimentari, disseminati ad Asti capoluogo e nei comuni della Provincia di Asti che aderiscono, sabato 27 novembre, alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare.

La Colletta compie 25 anni e torna anche in presenza dopo la scorsa edizione in cui era dematerializzata e realizzata con gift card convertite in cibo. Quest’anno nei supermercati aderenti all’iniziativa si potranno di nuovo acquistare fisicamente alimenti non deperibili (omogeneizzati alla frutta, tonno e carne in scatola, olio, legumi, pelati, ecc) da donare alle persone in difficoltà, accolte dalle strutture caritative convenzionate con Banco Alimentare.

Da domenica 28 novembre a domenica 5 dicembre 2021 la Colletta Alimentare continuerà anche attraverso le Charity Card di Epipoli, da 2, 5 o 10 euro, che potranno essere acquistate nei supermercati aderenti, oppure online sul sito www.mygiftcard.it. Le donazioni saranno poi convertite in alimenti.

Antonio Bagnulo è il responsabile provinciale della Colletta Alimentare ed è a lui, insieme al direttore del Banco Alimentare, Giuseppe Ferrero, ai quali tocca la delicata responsabilità di coordinare tutte le operazioni di raccolta, magazzinaggio, smistamento delle derrate alimentare oltre alla gestione dei contatti dei gruppi di solidarietà e del magazzino provinciale del Banco di corso Palestro in questi giorni al centro dei febbrili preparativi in vista della giornata del 27 novembre.

“La Fondazione Banco Alimentare – sottolinea Antonio Bagnulo – a livello locale recepisce le linee guida del Comitato tecnico scientifico nazionale in materia di sicurezza e protezione delle migliaia di volontari che operano durante la Colletta oltre ad applicare le direttive degli organi preposti per salvaguardare volontari, operatori, donatori e clienti interessati nella raccolta. Non verranno impegnati nella raccolta ragazzi di età inferiore ai 12 anni, mentre i minorenni e gli adulti che partecipano dovranno essere in possesso della certificazione verde Green Pass, indossare la mascherina e mantenere le distanze di sicurezza, evitare assembramenti, oltre ad attenersi alle periodiche operazioni di igienizzazione della mani. I minori dovranno anche avere l’autorizzazione firmata dai genitori”.

“La Colletta – prosegue Antonio – è un grande gesto di solidarietà e attenzione ai bisogni di famiglie e persone singole che coinvolge ogni anno dai 20/25.000 cittadini astigiani che in varia misura e sensibilità contribuiscono al progetto donando cibo ai più bisognosi. In questo progetto anche quest’anno partecipano quali partner storici alcune associazioni che con uomini e mezzi mettono a disposizione esperienza e tempo al servizio di molti, mi riferisco all’associazione nazionale Alpini sezione astigiana, al coordinamento provinciale della Protezione civile, a Coldiretti Asti, alla Caritas diocesana con la San Vincenzo e i gruppi parrocchiali, ai Lions storici e club service degli artisti e presepisti di Asti. A loro va tutto il nostro ringraziamento”.

L’elenco dei negozi aderenti (aggiornato al 19 novembre) è consultabile qui -> Colletta Alimentare Negozi Aderenti