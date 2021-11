Giornata Nazionale degli Alberi al Parco Fruttuoso di Asti con laboratori, giochi e nuove piantumazioni

Domenica 21 novembre 2021, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, il Comitato spontaneo Corso Alba , propone alle famiglie un evento che avrà luogo al nuovo Parco Fruttuoso di Asti, in via P. Mattarella.

Il ritrovo è previsto a partire dalle ore 14, con un’esibizione dei ragazzi del Borgo San Jorio Sacro Cuore. A seguire, verranno proposti laboratori tematici per bambini e ragazzi e si terranno giochi e dialoghi per facilitare la conoscenza e la memorizzazione dei vari tipi di frutti, piante e foglie corrispondenti. Contemporaneamente ai laboratori, inizierà la camminata aperta con gli EcoRunners astigiani, che si impegneranno a raccogliere i rifiuti incontrati durante il tragitto.

A seguire, indicativamente verso le 15.30, si svolgerà la piantumazione di alcune nuove piante in dedicate delle realtà e alle scuole del quartiere. Sempre nel pomeriggio, verranno premiati gli alunni della Scuola Infanzia C.so Alba e Scuola primaria Laiolo, che hanno partecipato nel mese di ottobre al progetto Rodolfo promosso da Genitorinsieme Odv, impegnandosi ad andare a scuola a piedi o con mezzi alternativi all’auto. Verrà inoltre depositata una panchina rossa a cura della Commissione Pari Opportunità del Comune di Asti.

Il pomeriggio si concluderà con la distribuzione, offerta dal Comitato Corso Alba, di vin brûlè e cioccolata calda a tutti i partecipanti all’evento.