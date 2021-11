Giornata di addestramento per il nucleo SAF dei Vigili del Fuoco di Asti

Si è svolta nella giornata dello scorso 18 novembre, una giornata addestrativa del nucleo SAF dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Asti presso la struttura industriale del Molino Valente a Felizzano.

Gli addestramenti in zone industriali a sviluppo verticale con notevoli altezze, fanno parte del bagaglio operativo che gli operatori SAF devo continuamente aggiornare al fine di fornire una risposta operativa sempre più efficiente nel contrasto degli incidenti sul lavoro.

Nella giornata si sono impiegati 15 operatori SAF, che con tecniche di derivazione speleo/alpinistica, hanno simulato l’evacuazione di un ferito tramite l’allestimento di una teleferica da una scala antincendio di una trentina di metri d’altezza.

Gli operatori SAF oltre ad essere impiegati in calamita come alluvioni, terremoti e soccorsi in zone impervie, vengono chiamati anche in operazioni di soccorso in zone urbane e industriali, come silos e cisterne, ove l’elevata professionalità e prontezza operativa riescono a risolvere positivamente situazioni potenzialmente drammatiche.