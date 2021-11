Giorgio Spata: “Ormai San Fedele è abbandonato a sé stesso: abbiamo paura”

“Siamo molto preoccupati per quello che è successo questa notte – commenta così Giorgio Spata (M5S) i fatti accaduti a Villaggio San Fedele – il quartiere è abitato da persone perbene ed è un quartiere che deve tornare allo stato originario. San Fedele sta avendo da troppo tempo una un’idea di negatività e pericolosità che che non deve esistere”.

Il consigliere da tempo si spende per politiche di maggior sicurezza all’interno del quartiere: “ovviamente come comitato ringraziamo le forze dell’ordine e i vigili del fuoco che sono intervenuti immediatamente. Però non è più tollerabile che accadono fatti del genere. Noi abbiamo paura: non è possibile che in un quartiere periferico come il nostro non si possono lasciare le autovetture in strada, inoltre siamo anche preoccupati che queste persone qualche notte possano incominciare ad incendiare anche qualcos’altro. Tra l’altro, una delle macchine carbonizzate era parcheggiata vicino ad una villetta abitata”.

“A breve, come comitato, faremo una riunione aperta a tutti i cittadini – conclude- a distanza di un anno dalla mia richiesta di telecamere non si è fatto ancora nulla. Se ci fossero state, dopo i primi incendi gli inquirenti avrebbero avuto qualche strumento in più di indagine. Ovviamente al prossimo consiglio comunale porterò le istanze di tutti i residenti di Villaggio San Fedele ormai esasperati da questa situazione”.