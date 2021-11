Gabiano, momento di festa per Pulmino Amico

All’insegna dell’amicizia e della convivialità la giornata che il gruppo dei volontari “Pulmino Amico” ha trascorso a Gabiano, in una tiepida mattinata di un sabato autunnale.

I tanti volontari, accompagnati da familiari e simpatizzanti, si sono ritrovati alle ore 11 nella chiesa di S. Pietro Ap. in Gabiano, per partecipare alla S. Messa celebrata dal Parroco don Carlo Pavin.

Durante la funzione, nella quale sono stati ricordati anche i cari amici defunti, don Carlo ha elogiato tutti i volontari, capeggiati dal dott. Mario Botta, per la profonda testimonianza di amore verso il prossimo, qualità che da anni contraddistingue il loro prezioso operato – Grazie per ciò che fate e per come lo fate, con amore! – così il sacerdote ha concluso la sua omelia.

Nato in origine per il trasporto di malati oncologici verso i luoghi di cura, “Pulmino Amico” ha ampliato nel tempo il servizio, offrendolo anche a malati per altre cause. L’associazione opera a favore di tutto il territorio casalese da circa una ventina d’anni, riscuotendo plausi e vivo apprezzamento, non solo da parte dei fruitori del servizio. Conclusa la funzione, tante fotografie e il pranzo consumato nel vicino ristorante “Commercio”: bei momenti di amicizia e condivisione che non devono mai mancare.