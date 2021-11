Fiera del Tartufo a Montechiaro tra gusto, cultura e ospiti

Gusto, arte e cultura: questi gli ingredienti che non sono mancati alla Fiera del Tartufo di Montechiaro che dopo un anno di pausa forzata a causa del Covid è tornata in tutta la sua ricchezza di proposte e contenuti.

Montechiaro, che ospita una tra le più estese riserve tartufigene d’Italia “il grande bosco”, si è dimostrato una perfetta vetrina per la promozione di una delle principali eccellenze del territorio. Testimonial della fiera sono stati Massimo Boldi e Rosalinda Cannavò, in arte Adua del Vesco, che hanno polarizzato l’attenzione e gli sguardi dei presenti alla premiazione dei migliori esemplari esposti in fiera. A presentare la mattinata Pietro Montanaro.

Una qualificata giuria del Centro studi nazionale del Tartufo di Alba presieduto da Degiacomi Antonio, coadiuvato da Marchioro Alessandra e Rosanna e Cino Gaetano, hanno stilato la seguente graduatoria:

Migliori esemplari di tartufo bianco nostrano

1° premia a Curzietti Davide di gr, 363

2° premio a Carlevaro Gisella gr. 255

3° premio a Mozzato Alessandro gr. 170

Migliori piatti di tartufo bianco nostrano

1° premio a Curzietti Davide gr. 1183

2° premio a Ferrero Marco gr. 1043

3° premio a Pasotti Alessio gr. 417

Miglior esemplare di tartufo bianco nostrano presentato da trifulau di Montechiaro

1° premio a Carlevaro Gisella gr.255

2° premio a Mozzato Alessandro gr. 170

Premio al trifulau/commerciante che espone almeno un kg: di tartufi bianchi nostrani

Curzietti Davide gr. 1183

Ferrero Marco gr, 1043

La mattinata della fiera, in attesa della premiazione dei migliori esemplari di tartufo, è stata movimentata dal gruppo musici e sbandieratori del Comitato Palio con alcune damigelle e per tutta la giornata dalla Curva Street Band. In piazza Rassegna stampa dell’evoluzione della Fiera da locale , regionale a nazionale, con mostra dei martelli di Antonio Casarin e presentazione del libro “Montechiaro nel cuore” di Ernestino Rebaudengo e in vicolo Annunziata mostra collettiva di pittura di artisti astigiani.

Un picco fuori programma per la gioia dei paliofili è stata la premiazione del fantino del comitato Palio Jonatan Bartoletti detto “scompiglio” per il Palio di Asti che verrà…2022.