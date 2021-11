Sabato 20 novembre, nel verde del maneggio I Pupini di Portacomaro, è stata festeggiata la Giornata Mondiale dei Diritti dei Bambini con l’associazione Anita e i suoi fratelli.

I bambini della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di Portacomaro con un coro di voci e con tanti disegni hanno presentato i diritti dei piccoli come cibo, casa, cure, gioco, istruzione, un pianeta più verde ed evidenziato i diritti negati come nel lavoro minorile e nel caso delle spose bambine. A seguire letture con i volontari della Biblioteca Astense, laboratorio “L’albero della vita” con la cooperativa Alisea e spettacolo di teatro di figura “Giovannino senza paura” con Josephine e la Compagnia in Volo. Per tutto il pomeriggio musica con il gruppo Room5 e nel recinto, esperienze di avvicinamento agli asinelli con le ragazze dell’associazione Vallensogno.