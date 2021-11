Fattore divertimento e guida sportiva

La mountain bike è sinonimo di ciclismo sportivo su tutti i percorsi. Grazie alle sue proprietà robuste, la MTB ha un ampio raggio d’azione che può essere adattato alle esigenze personali.

Soprattutto fuoristrada mostra i suoi vantaggi e può essere guidato rapidamente attraverso montagne e valli con molta adrenalina. Ma la mountain bike mostra anche i suoi numerosi vantaggi come bicicletta resistente per tutti i giorni. Se vuoi acquistare una mountain bike, hai solo l’imbarazzo della scelta. Numerose sono le marche e i modelli tra cui scegliere, così come le varianti di equipaggiamento e i materiali.

Ci sono anche grandi differenze nelle dimensioni delle ruote. Durante la ricerca, l’uso principale gioca un ruolo importante. È per lo più solo in discesa o spesso è anche in salita? Se percorri solo tratti rettilinei in natura, ci sono altri modelli oltre a faticosi tour in montagna.

Prendi una decisione tra full o hardtail

Sia la fully che la MTB hardtail hanno entrambi i loro vantaggi e svantaggi, nella loro scelta bisogna considerare la destinazione d’uso predominante. La fully è una mountain bike biammortizzata, tecnicamente molto sofisticata. È dotato di una forcella ammortizzata e di una sospensione del telaio, quindi è molto più facile guidare su terreni impegnativi.

Non appena il terreno si fa più impegnativo, ostacoli e dossi sui sentieri non sono più un problema, il guidatore avverte solo una leggera resistenza, quindi si può costruire una velocità elevata, soprattutto in discesa e sui single trail. Inoltre, ha un’ampia libertà di movimento, motivo per cui è ideale per le gare di MTB. Quando l’ammortizzazione è bloccata, può essere utilizzata anche su percorsi lisci e pianeggianti.

Al contrario, l’hardtail ha solo una forcella ammortizzata, mentre la parte posteriore è non sospesa. Poiché non è dotato di ammortizzatore del telaio, si distingue per un peso inferiore. Se il fondo non è particolarmente impegnativo, la hardtail può essere percorsa in salita e su rettilinei a velocità più elevate. Essendo sia sportiva che efficiente, questa MTB è adatta alle sfide delle gare di fondo. Ma l’hardtail offre al ciclista anche molto divertimento su strade e strade non asfaltate.

Basato sulla tecnologia meno complicata, di solito è più economico di quello completamente. Inoltre, la cura e la manutenzione sono più semplici ed economiche.

Scegliere la misura della ruota giusta per la tua mountain bike

La MTB per adulti offre le seguenti misure di ruote che si adattano all’altezza e alle abitudini di utilizzo del ciclista:

– 26 pollici

– 27,5 pollici

– 29 pollici

Le dimensioni delle ruote più piccole sono ideali per gli utenti più piccoli. Per i conducenti più alti, 29 pollici è perfetto. Inoltre, le dimensioni delle ruote più grandi rotolano più facilmente sugli ostacoli sui sentieri, rendendole ideali per terreni molto difficili. Inoltre, la velocità può essere mantenuta costantemente elevata per coprire velocemente lunghe distanze. Al contrario, le dimensioni delle ruote più piccole sono più agili e leggere, possono essere accelerate più facilmente. Segnano anche con caratteristiche stabili e fluide.

Freni potenti e materiale del telaio di alta qualità

Le moderne mountain bike sono ora per lo più dotate di freni a disco idraulici, che convincono per le alte prestazioni e la buona controllabilità. Lavori in modo sicuro, preciso e affidabile. Quando si tratta di materiale del telaio, sono disponibili alluminio, carbonio, acciaio e titanio, per cui la selezione è principalmente una questione di prezzo. Le mountain bike per principianti hanno telai in alluminio o acciaio, mentre i professionisti si affidano esclusivamente a telai in carbonio.