Estratti i biglietti vincenti della Sottoscrizione a Premi 2021 della Casa del Popolo

Lo scorso sabato si è tenuta l’estrazione dei biglietti vincenti della Sottoscrizione a Premi 2021 della Casa del Popolo. L’organizzazione ha voluto ringraziare tutt* del grande sostegno dimostrato. La vendita dei biglietti quest’anno ha permesso di raccogliere quasi 3000€ di sottoscrizioni che verranno utilizzati per sostenere le spese ordinarie della Casa e per progettare e realizzare nuove iniziative culturali per questo autunno e inverno.

Di seguito i vincitori:

1° Premio: Monopattino elettrico – Numero 0503

2° Premio: Smartbox Fuga di 3 giorni e 2 cene – Numero 1464

3° Premio: Smartbox Cene Esclusive – Numero 2445

4° Premio: Zaino SEVEN “Double Project” – Numero 0260

5° Premio: Radio analogica Vintage “Anna” – Numero 1202

6° Premio: Buono da 50€ Spaccio del Popolo – Numero 0507

7° Premio: Tris di bottiglie assortite La Viranda – Numero 1348

8° Premio: Friggitrice elettrica – Numero 0135

9° Premio: Centrifuga ovetto ABS – Numero 0202

10° Premio: Maschera di realtà virtuale Cup Sonic – Numero 2464

Premi di consolazione: Numeri 2488 – 1466 – 1085 – 2240 – 2003 – 0014

I vincitori potranno ritirare i premi nella sede in Via Angelo Brofferio, 129.