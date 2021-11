Escursioni plogging ed impegno solidale per gli Ecorunners in occasione della “Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti”

Fine settimana ricco di impegni, quello appena trascorso per gli Ecorunners e Ambasciatori per lo sport, alle prese con un’iniziativa che si protrarrà fino al prossimo weekend in occasione della “Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti”, evento giunto alla sua quattordicesima edizione e le cui iniziative saranno oggetto di valutazione ai fini di una speciale graduatoria internazionale.

Per l’occasione l’idea degli astigiani è stata quella di “sdoppiarsi” tra la consueta attenzione per l’ambiente e l’impegno solidale , infatti sabato scorso, 20 novembre, mentre i podisti insieme ad una piccola delegazione di “Progetto Junior” davano inizio dal Palabosca di Via Gerbi alla loro escursione plogging con guanti sacchetti e l’ immancabile carrettino con una opera di rimozione rifiuti abbandonati su un raggio di un paio di km (replicata anche il giorno seguente nella zona di Corso Alba e cimitero), al circolo del Sacro Cuore di corso Alba partiva una raccolta di generi di prima necessità a favore della Onlus “One more Life” donati dai cittadini e dagli stessi podisti la cui consegna è avvenuta ufficialmente domenica pomeriggio presso il “Parco fruttuoso” (zona Corso Alba) in occasione della “Festa dell’albero” alla presenza del Sindaco Maurizio Rasero e delle assessore Mariangela Cotto e Stefania Morra.

L’ evento proseguirà mercoledì 24 a Nizza Monferrato con ritrovo alle ore 10 in via Vadala’ (scuole medie) con escursione plogging e nuova consegna aiuti alla Onlus One more Life (raccolta attiva dal giorno precedente) per poi terminare sabato 27 novembre a Refrancore con una ulteriore escursione plogging e consegna aiuti alla Onlus (punto di raccolta presso il cortile interno del comune di Refrancore dalle ore 9,30 alle 17,30 di Venerdì 26).

Queste le parole di Gianfranco Chiaranda: “Sono molto felice dell’ iniziativa ho assistito e partecipato a due belle giornate di solidarietà , un grazie a tutti i partecipanti Ambasciatori e a tutte le autorità e i cittadini , tutti insieme stiamo facendo splendere il nostro territorio avanti così !”.

Fa eco Michele Narciso “questa iniziativa era un po’ una sfida perché il vero successo dipendeva dalla risposta della gente , noi abbiamo fatto ciò che ormai facciamo di consueto col nostro plogging e devo dire che siamo stati ripagati in termini di soddisfazione alla grande ! Un grazie a tutti , l’ evento non è terminato ma siamo tutti molto fiduciosi e motivati!”