Esami a casa dei pazienti fragili: parte il servizio di radiologia domiciliare dell’Asl di Asti

Radiografie a casa dei pazienti più fragili, anziani, disabili, che sono in condizioni di salute che rendono complesso, quando non impossibile il trasporto in ospedale. Parte nell’Astigiano il servizio di radiologia domiciliare dell’Asl At, un importante progetto di integrazione fra sanità ospedaliera e territoriale con al centro le esigenze del paziente, dei suoi familiari e dei caregiver.

Il servizio è stato presentato questa mattina, venerdì 19 novembre, presso la sede dell’Asl di Asti alla presenza del direttore generale Flavio Boraso e i responsabili dei servizi coinvolti.

L’attività inizierà nel mese di dicembre: sarà possibile eseguire presso il domicilio del paziente (la propria abitazione o una struttura non ospedaliera, ad esempio una Rsa) alcune indagini strumentali di base, come la Radiografia del torace e di alcuni segmenti ossei.

ll servizio viene attivato su richiesta del medico curante. Dopo la verifica dell’appropriatezza da parte dí medici radiologi dell’Asl, due tecnici di Radiologia si recano al domicilio del paziente con un’apparecchiatura specifica – che può essere trasportata con facilità – ed eseguono l’esame che viene poi refertato a distanza dalla struttura di Radiodiagnostica del Cardinal Massaia. Si evita così che il paziente si debba recare in ospedale, con un impatto positivo sugli aspetti clinici, psicologici, relazionali e logistici.

La strumentazione adottata comprende un’apparecchiatura radiologica portatile con accessori, una postazione console con un rilevatore Flat Panel. Ha un valore di circa 40.000 euro, ed è stata acquistata utilizzando una quota del contributo stanziato lo scorso anno dalla Cassa di Risparmio di Asti in occasione dell’emergenza sanitaria.

Domani mattina, al Polo Universitario Astiss, la nuova attività di Radiologia domiciliare verrà presentata a medici di medicina generale e ospedalieri, tecnici di Radiologia e responsabili Rsa del territorio astigiano, in un convegno al quale parteciperanno anche medici e referenti delle aziende sanitarie dove il servizio è già stato sperimentato.