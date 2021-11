Elezioni ad Asti, per sfidare Rasero si va verso una grande coalizione delle opposizioni?

Si va verso una grande coalizione contro Rasero? Anche se le elezioni di primavera sembrano un appuntamento lontano, qualcosa sembra muoversi in vista del turno elettorale nel capoluogo.

Il sindaco in carica, Maurizio Rasero, anche se non l’ha dichiarato ufficialmente, si ricandiderà per un secondo mandato. Impresa mai riuscita a nessuno dei suoi predecessori, da quando esiste l’elezione diretta del primo cittadino.

Al momento, nessuno si oppone alla sua riconferma, anche se in questi giorni pare che ci siano concrete possibilità che possa costituirsi un fronte unico da contrapporre alla candidatura di Rasero.

La coalizione dovrebbe in qualche modo ricalcare quanto visto in Consiglio Comunale, dove i gruppi della minoranza già da tempo collaborano e siglano in maniera concorde tutte le interrogazioni. Un fronte che dovrebbe partire dalle forze più a sinistra espressione di movimenti civici, come Ambiente Asti e Uniti si può, per passare dal Movimento 5 Stelle, al Pd fino a CambiAmo di Angela Quaglia. Un fronte vasto, quindi, che a questo punto è chiamato a trovare un candidato in grado di sfidare il sindaco uscente.