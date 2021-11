Educazione finanziaria: studenti del Giobert di Asti sul podio in una competizione della Banca d’Italia

Prestigioso traguardo per gli studenti della 4A AFM (indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing) dell’Istituto Giobert di Asti che, nei giorni scorsi, hanno partecipato al laboratorio didattico online promosso dalla Banca d’Italia “Coltiva il tuo futuro!” posizionandosi in vetta alla classifica finale.

L’evento era inserito negli appuntamenti del Mese dell’Educazione finanziaria, iniziativa giunta alla sua quarta edizione e promossa dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, che comprende attività gratuite, senza fini commerciali, per sensibilizzare giovani e adulti su temi finanziari, assicurativi e previdenziali. Il tema del Mese di ottobre 2021 era “Prenditi cura del tuo futuro”.

Per le scuole, quest’anno la Banca d’Italia ha, dunque, proposto tre laboratori didattici rivolti a studenti e studentesse. La sede di Torino, in particolare, ha tenuto il laboratorio didattico online Coltiva il tuo futuro!, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del Piemonte, al quale hanno partecipato, su iniziativa dei docenti Loredana Tuzii e Mario Fassio, gli alunni della 4A AFM.

Attraverso un meccanismo di domande alternate a pillole informative illustrate dagli esperti della Banca d’Italia, studenti e studentesse sono entrati nel mondo degli strumenti di pagamento, imparando come distinguerli e come utilizzarli consapevolmente, con particolare attenzione agli strumenti digitali. Guardando al futuro, hanno anche parlato di risparmio e di investimento, con l’introduzione di alcuni concetti di finanza sostenibile. L’obiettivo dell’attività era quella di spiegare agli studenti come un corretto uso degli strumenti di pagamento e un’accurata pianificazione delle spese siano importanti per prendersi cura del proprio futuro.

Gli esperti della Banca d’Italia si sono connessi con studenti e studentesse nelle loro classi attraverso la piattaforma della scuola. Al termine del gioco è stata stilata una classifica e gli studenti del Giobert sono risultati i migliori in assoluto sui 67 partecipanti di 4 diverse scuole, occupando le prime sei posizioni e aggiudicandosi, dunque, il podio. Agli alunni Alessia Canzoneri, Gabriele Stranieri e Ikram Gouaiche, classificatisi ai primi tre posti, la Banca

d’Italia ha rilasciato un attestato.