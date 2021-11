“E’ stata la mano di Dio” questa settimana in programmazione al Cinema Lumière

Inizia questa settimana, al Cinema Lumière, la programmazione di “E’ stata la mano di Dio“, il film di Paolo Sorrentino con Toni Servillo candidato all’Oscar e ad altri prestigiosi premi.

Continua la rassegna del lunedì dal titolo: Donne, Popoli, Lavoro, Resilienza.

Il terzo appuntamento è fissato per lunedì 29 novembre con: “La Casa Rossa” l’esperienza di Robert Peroni in Groenlandia tra gli Inuit. Per la regia di Francesco Catarinolo che sarà presente in sala durante la proiezione con il protagonista. Il biglietto avrà un prezzo di €5 a persona.

Di seguito, dunque, gli orari di programmazione:

Martedì 23 novembre – ore 21:15 – E’ stata la mano di Dio

Mercoledì 24 novembre – ore 21:15 – E’ stata la mano di Dio

Giovedì 25 e venerdì 26 novembre – ore 21:15 – E’ stata la mano di Dio

Sabato 27 novembre – ore 18:45 e 21:30 – E’ stata la mano di Dio

Domenica 28 novembre – ore 16:00 – 18:45 e 21:30 – E’ stata la mano di Dio

Lunedì 29 novembre – ore 21:15 – “La Casa Rossa”

Martedì 30 novembre – ore 21:15 – E’ stata la mano di Dio

Mercoledì 1 dicembre – ore 21:15 – E’ stata la mano di Dio

Giovedì 2 e venerdì 3 dicembre – 21:15 – E’ stata la mano di Dio

Il cinema ricorda che sarà fondamentale, per poter accedere alla sala, il Green Pass. I riferimenti sono: 0141.413620 (con segreteria telefonica), 333 593 1921 (responsabile). Il sito internet è www.cinemalumiereasti.jimdo.com e la pagina Facebook ha il titolo “lumiere” collegata anche al gruppo “amici del lumière di asti”. Il Lumière è anche su Instagram alla voce “lumiereasti”.