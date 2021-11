Due auto a fuoco nella notte ad Asti a San Fedele

Nottata di incendi nel quartiere San Fedele, ad Asti: Carabinieri e Vigili del Fuoco sono stati impegnati per una doppia chiamata in occasione di due incendi diversi a due vetture parcheggiate in zona, una in via degli Spalti e una in via Trilussa.

Sono state impegnate due partenze di Vigili del Fuoco per intervenire per domare le fiamme divampate. Non sono note al momento le cause dei due incendi, sui fatti indagano i Carabinieri.

Proprio San Fedele era stato oggetto, insieme ad altre zone della città, delle attenzioni di un giovane piromane nell’autunno del 2020, poi identificato dalle Forze dell’Ordine in un giovane a cui erano stati attribuiti numerosi episodi incendiari.