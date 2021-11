Tragedia a Nizza Monferrato questa mattina, quando intorno alle 7.30 è stato dato l’allarme per il soccorso in un’abitazione per un’intossicazione da monossido per cause in corso di accertamento.

Per i soccorritori non è stato possibile salvare una donna, di circa 80 anni, che è deceduta, mentre un uomo di circa 60 anni è stato trasportato all’ospedale in gravi condizioni.