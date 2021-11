Dopo i lavori di riqualificazione riapre l’Ecostazione di Costigliole d’Asti

A partire da mercoledì 01 dicembre 2021 l’Ecostazione di Costigliole d’Asti sita in Strada del Montetto, riaprirà regolarmente il conferimento ai cittadini. L’ecostazione seguirà i seguenti orari:



Per minimizzare i disagi dei cittadini a ottobre è stato ampliato l’orario dell’Ecostazione a Mombercelli che dal 1 Dicembre 2021 torna anch’essa alla normalità:



I lavori rientrano in parte nel bando RAEE 2021 (impermeabilizzazione della pavimentazione, nuova tettoia metallica, completamento recinzione con siepe a mitigare l’impatto ambientale, ampliamento impianto di illuminazione e videosorveglianza, nuova segnaletica e viabilità interna) e in parte autofinanziati per il miglioramento del centro di raccolta (nuovo cancello scorrevole, miglioramento illuminazione, nuovo raccordo asfaltato, rifilatura scarpate per ampliamento dell’area).

L’ammontare complessivo dei lavori è di 90.000€, di cui 30.000 finanziati tramite il bando RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

Dall’accordo del 2019 con il CBRA, le Ecostazioni di GAIA sono utilizzabili da tutti i cittadini dei Comuni astigiani che hanno sottoscritto l’accordo. Con l’aumento degli ingressi i Centri di Raccolta richiedono ampliamenti e modifiche delle aree interne per garantire gli standard di qualità del servizio.

Per informazioni sull’utilizzo si può contattare l’Ufficio Ecostazioni di GAIA al numero 0141 476 703 o scrivendo a info@gaia.at.it