Donazione all’Astro dall’Unione Gruppi Anziani Fiat di Asti

Il Gruppo Interaziendale di Asti, facente parte dell’Ugaf, Unione Gruppi Anziani Fiat, per ricordare i propri defunti, già autisti del Pulmino Amico che da oltre venti anni trasporta gratuitamente i malati oncologici, ha donato la somma di euro 450,00 all’Astro (Associazione scientifica per la terapia e la ricerca in oncologia, nata nel 1994). Tale somma è stata consegnata al dott. Franco Testore, presidente dell’Astro, da Paolo Cavaglià e Gerardo Malpede, rispettivamente presidente e segretario dell’Ugaf. Tale somma è stata versata anche alla Caritas Parrocchiale San Paolo di Asti.