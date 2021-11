Domani il secondo incontro del ciclo “Finanz(i)a Cosa? della Cooperativa Mag4 Piemonte

Domani, giovedì 11 novembre ore 18,30 a Torino, via Baltea 3 è in programma il secondo incontro organizzato da MAG 4 Piemonte del ciclo FINANZ(I)A COSA? dal titolo: Il Recovery PlanET. Voi la malattia, noi la cura!.

Oggi più che mai è fondamentale immaginare un modello di sviluppo lontano dai soliti principi: crescita, concorrenza e gigantismo.

Invece del Recovery Plan, vogliamo approfondire la riflessione e la conoscenza del Recovery PlanET, la proposta de La società della cura, di cui anche MAG4 è socia

Relatore sarà Stefano Risso con cui parleremo dei primi passi necessari per cambiare radicalmente rotta.

Numero massimo di partecipanti 50. Prenotazione consigliata scrivendo a info@mag4.it

Se i posti non saranno esauriti, sarà possibile partecipare anche senza prenotazione.

Sarà possibile in ogni caso seguire gli incontri in diretta all’indirizzo https://meet.jit.si/IncontriMAG4

Trovate l’evento anche sulla pagina Facebook della Cooperativa Della Rava e Della Fava, socia della Cooperativa Mag 4 Piemonte e riferimento per uno sviluppo sul nostro territorio di una finanza di una finanza etica e mutualistica