Formati in Astiss 27 operatori socio sanitari, al via le nuove selezioni

Ventisette nuovi operatori socio sanitari (OSS), residenti ad Asti e in provincia di Alessandria, hanno concluso il proprio percorso di formazione presso il polo universitario Rita Levi Montalcini. Il corso è durato mille ore fra lezioni frontali e tirocini con infermieri e stage presso i laboratori tecnologici interni al polo, lezioni che hanno forgiato la loro preparazione consentendo a tutti di avere le carte in regola per assistere pazienti con varie fragilità e patologie ricoverati nelle strutture ospedaliere e case di cura astigiane e piemontesi.

Alla consegna dei diplomi sono intervenuti amministratori e docenti del corso Oss. A congratularsi con loro c’erano Mauro Villa e Wilma Gentile, coordinatore e tutor del corso di laurea in Infermieristica. “La collaborazione e lo scambio di esperienze che si instaurata fra le operatrici e gli studenti di Infermieristica – dicono Villa e Gentile – consente una migliore preparazione ed è un valore aggiunto che si potrà riscontrare, a breve, in queste ragazze e ragazzi quando dovranno svolgere la loro professione. Aggiunge il presidente Sacco: “il corso finanziato dalla regione consente ai giovani di inserirsi nel mondo del lavoro ancora prima di diplomarsi. Stiamo lavorando per potenziare l’offerta formativa nel socio sanitario, ma non solo, e nei prossimi mesi comunicheremo altre novità particolarmente attrattive per i giovani”.

I nuovi OSS sono Federica Liu’ Negri, Claudia Bordino, Tatiana Simion, Sara Morriello, Luca Garbin, Desiree Giacosa, Esmeralda Hysenlika, Ornela Pojanaku, Gianmaria Corsi, Svetlana Ionel, Matteo Cavellini, Ethel Estefania Roque Castillo, Francesca Leopardo, Sonia Bertapelle, Laura Maria Perazzolo, Valentina Drago, Carlotta Zago, Alessia Belsito, Katia Coscioni, Anna Carrano, Keberlinkerly Castillo Hidalgo, Rosanna Russo, Antonella Gaetano, Giada Villa, Martina Biamino, Tiziana Costella e Marina Marello.

Intanto, oggi, sono iniziate le procedure per la raccolta delle domande di partecipazione al prossimo corso di formazione OSS che partirà a breve: lunga la coda di giovani che si è formata davanti alla segreteria di piazza de André per candidarsi e partecipare alle prossime selezioni di una nuova rosa di massimo 27 studenti.

Nella foto: la commissione di valutazione Oss, con il presidente Astiss Mario Sacco, è formata dalla presidente Laura Graziella Bruna; dal responsabile del corso, Luigi Diego Graglia; da Manuela Canicattì esperta del settore sanitario regionale, da Anna Ginella del settore sociale; da Elena Negro, esperta del mondo del lavoro; da Giorgio Bergesio, tutor formativo. Nella foto di copertina la commissione con i neo diplomati.