Dimissioni in Comune a Villafranca: un solo consigliere rimasto all’opposizione

Nella seduta di ieri, giovedì 11 novembre, il Consiglio Comunale di Villafranca d’Asti ha preso atto delle dimissioni del consigliere di minoranza assente in aula Emanuele Mastromonaco (“Tradizione Innovazione Futuro”): il sindaco Anna Macchia ha letto la comunicazione di rinuncia all’incarico “per motivi di natura personale”.

Il posto lasciato libero dal consigliere non sarà ricoperto, come da tempo restano vacanti gli altri due: la lista “Tradizione Innovazione Futuro” ha infatti esaurito i candidati per effetto delle rinunce, a entrare in Consiglio, di Massimiliano Antonucci, Elisa Audenino, Gianluca Cognolato, Daniela Chiappara, Valeria Gaggioli, Mauro Graziano, Manuela Marazzani e Ivo Pesato dopo le dimissioni, a gennaio, di Antonio Cirone (ex capogruppo), Alessandro Scovero e Chiara Berardi.

A rappresentare l’opposizione resterà Natale Ferrari, al quale il Sindaco ha rivolto parole di incoraggiamento per il mandato che dovrà svolgere da solo, dichiarandosi altresì dispiaciuta per la mancanza di una minoranza pienamente rappresentata in Consiglio.

“Il nostro organo collegiale – ricorda il Primo Cittadino – continua a essere pienamente funzionante e legittimato a svolgere il mandato, agevolato anche dall’attività ripresa in presenza: quella di ieri è stata la prima seduta in Municipio dopo la lunga stagione delle convocazioni in streaming dovute alla pandemia“.