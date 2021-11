Difficoltà economico-finanziarie alla casa di riposo di Villafranca d’Asti, il sindaco riunisce gli amministratori

Il Comune di Villafranca esprime forte preoccupazione per la delicata situazione economico-finanziaria della Fondazione Casa di riposo “Venanzio Santanera” emersa a seguito della verifica contabile disposta dal presidente Silvana Bertolotti.

Come da statuto, quattro dei cinque componenti l’organismo vengono indicati dal sindaco (un quinto è presente di diritto come parente più prossimo al fondatore Santanera), che provvede anche alla nomina del presidente, insediato a marzo insieme al nuovo CdA.

Della gestione operativa, amministrativa e finanziaria della struttura, dotata di 40 posti letto (30 per persone autonome, 10 per non autosufficienti convenzionabili con l’Asl AT), si occupa la Fondazione di diritto privato, il cui operato è in totale autonomia dal Comune.

La verifica sulla situazione economico-finanziaria, attuata attraverso la consulenza di uno studio professionale astigiano, ha interessato le gestioni relative al 2018, 2019 e 2020: in tre anni le perdite sono andate sensibilmente aumentando, ponendo ora seri interrogativi sul futuro della casa di riposo, che occupa addetti di una cooperativa esterna.

“Sono venuta a conoscenza della difficile situazione dell’istituto – spiega il sindaco Anna Macchia – dal presidente Bertolotti, una volta acquisiti i risultati della consulenza. Ho ritenuto di accettare la sua proposta di prendere un po’ di tempo per cercare eventuali soluzioni capaci di delineare un percorso di uscita dai conti in rosso. Sono passati due mesi, periodo che ritengo sufficiente per giungere a un primo aggiornamento della situazione, continuando ad approfondire, nello specifico, le cause che hanno determinato il passivo. Renderò note le perdite a bilancio nella seduta del Consiglio Comunale che riunirò a tempi brevi”.

Per venerdì 26 novembre il sindaco ha invitato in Municipio il presidente Bertolotti, il suo predecessore Carlo Binelli e l’ex direttrice Miranda Lionello. Alla presenza del segretario comunale Stefania Marravicini, sulla base della verifica contabile saranno analizzate le singole voci che hanno portato alla sofferenza economica della casa di riposo, “una realtà a cui teniamo molto, importante per Villafranca ma anche per i centri vicini” ricorda Anna Macchia.

Entro i primi dieci giorni di dicembre si riunirà il Consiglio Comunale, durante il quale sarà richiesto al presidente della “Santanera” di illustrare il quadro economico-finanziario accertato e le proiezioni sul prossimo futuro.

