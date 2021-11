“Dieci falsi miti e dieci regole per insegnare bene”: incontro online con il Polo Cittattiva

Un incontro, organizzato dal Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’Albese per parlare di metodologie didattiche, si terrà lunedì 8 novembre, alle 17,15 (in videoconferenza) con il professor Roberto Trinchero che presenterà “Dieci falsi miti e dieci regole per insegnare bene” (Carocci) di cui è autore con il professor Roberto Calvani. Introdurrà l’incontro Franco Mattarella.

“Si possono individuare i principi fondamentali che hanno la maggiore probabilità di favorire miglioramenti significativi negli apprendimenti degli alunni? Secondo gli autori, che da anni studiano l’efficacia dell’istruzione in ottica evidence-based, sì, è possibile. Questi principi dovrebbero allora essere conosciuti e praticati con sistematicità da tutti gli insegnanti. Sono però occultati e contrastati da numerose credenze e miti che distraggono la scuola e orientano gli insegnanti verso prassi generalmente dispersive e di scarsa efficacia. Il libro ha due finalità: da un lato quella di mostrare quali sono i miti correnti che occorre sfatare, dall’altro quella di mettere in risalto i principi che caratterizzano la didattica efficace e le raccomandazioni fondamentali che da essi si possono mutuare”.

Antonio Calvani è direttore scientifico dell’associazione SApIE, è stato professore ordinario di Didattica e Pedagogia speciale all’Università di Firenze. Si occupa da molti anni di metodologie e tecnologie educative. Roberto Trinchero è professore ordinario di Pedagogia sperimentale, è direttore del Centro interateneo per la formazione degli insegnanti secondari del Piemonte e autore di volumi e saggi inerenti la metodologia della ricerca in didattica e valutazione. Franco Mattarella, appassionato di filosofia, si definisce pensatore critico e surrealista. È responsabile del sito https://www.pensierocritico.eu/

