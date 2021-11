Danza, colori ed emozioni negli incontri proposti dal Centro per le Famiglie di Asti

Il Centro per le Famiglie del Comune di Asti propone una nuova attività “Gioco Danza, Colori ed emozioni” rivolta ai genitori con bambini di età 3-6 anni nelle giornate di sabato tra novembre e dicembre dalle 10,15 alle 11,30.

Ogni incontro sarà dedicato all’esplorazione di un colore e di una emozione ad esso collegata: sabato 20 novembre Rosso, che rabbia!; sabato 4 dicembre Giallo, super contenti!; sabato 11 dicembre Verde, calma piatta!, sabato 18 dicembre Blu, mi sento giù!. La partecipazione è gratuita ed è necessario il green pass con prenotazione obbligatoria al numero 3516422552.

Un’iniziativa che permetterà ai grandi ed ai più piccini di sintonizzarsi sulle emozioni attraverso il gioco ed il movimento, prendendosi del tempo e dello spazio per ascoltarsi in maniera autentica. I 4 incontri saranno un’occasione per giocare insieme, sperimentare, divertirsi e prendere maggiore consapevolezza del proprio corpo in movimento nello spazio accompagnati dalla guida dell’educatrice professionale Cristina Giorgione.

Sono inoltre attivi, il “Corso di massaggio infantile – A.I.M.I.” rivolto alla fascia 0-12 mesi, tenuto dall’educatrice professionale insegnante certificata A.I.M.I. Mariangela Ortolan e i percorsi sulla Gestione del Conflitto condotti dalla psicoterapeuta Alessandra Placchi e dall’assistente sociale Gloria Marcarini, specializzate nella conduzione dei gruppi di parola (GdP).

“Un’iniziativa che trova il nostro più totale appoggio – dichiarano il sindaco Maurizio Rasero e l’assessora Mariangela Cotto – perché proporre alle famiglie iniziative di educazione emotiva permette di accompagnare i bambini nel riconoscere e comprendere le proprie emozioni, imparando a gestirle; tale aspetto può diventare un valido strumento di aiuto per i genitori che si trovano a fronteggiare le difficoltà emotive dei più piccoli anche sulla scia del periodo pandemico ancora in atto”.

Per avere informazioni sui servizi proposti dal Centro per le Famiglie del Comune di Asti contattare 3341155626 o inviare e-mail centrofamiglie@comune.asti.it. Il Centro per le Famiglie è aperto al pubblico nei giorni di mercoledì dalle 9.30 alle 11.30 e sabato dalle 9 alle 12.