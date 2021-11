Dalle torri medioevali alle “ventine”: la città di Asti ha la sua nuova guida turistica

La città di Asti ha la sua nuova guida per i turisti e, per accoglierli al meglio, l’Infopoint dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero intensifica la presenza sul territorio aprendo un nuovo desk alla stazione ferroviaria di piazza Marconi, in occasione dei mercatini “Il Magico Paese di Natale nelle terre Unesco” in programma nella città piemontese dal 13 novembre al 19 dicembre 2021.

Il nuovo materiale informativo è una guida pronta all’uso che contiene itinerari inediti, urbani ed extra urbani, e diversi modi di fruire la città. Si intitola “Asti, Itinerari urbani” e mette in evidenza cinque percorsi che conducono alla scoperta del ricco patrimonio culturale ed emozionale, grazie anche a citazioni di personaggi illustri come Mario Soldati, Paolo Conte, Giorgio Conte, Giorgio Faletti e Massimo Cotto.

Il primo itinerario è sulla Asti medioevale, una “vera capitale”, una tra le più ricche d’arte e storia del Piemonte, “dove torri e palazzi, logge ed androni, attraverso pietre secolari, ancora bisbigliano le loro storie”.

Il secondo itinerario porta alla scoperta del quartiere del Duomo, il cuore del borgo antico con il capolavoro gotico-romanico, i palazzi circostanti, la torre Rossa, il Michelerio, palazzo Alfieri, palazzo Mazzetti e molte altri nobili dimore, a pochi passi dal Museo Diocesano.

Il terzo itinerario è tra le case-forti di San Martino, nella zona sud di corso Alfieri, molto ricca di vestigia medioevali che testimoniano la ricchezza delle sue nobili casate.

Il quarto itinerario rivela l’identità mercantile della città, quando era patria dei mercanti e si snoda da piazza San Secondo al fondo di via Cavour, dalla Collegiata intitolata al Santo patrono ai molti palazzi storici che si susseguono. In questa sezione, e nella precedente, si parla anche del Palio di Asti.

Il quinto itinerario porta al di fuori del centro storico, di oltre una decina di chilometri, per raccontare le ventine, cioè le frazioni che, come un anello rurale, circondano la città: si va da San Marzanotto a Montemarzo, da Variglie a Mombarone, da Quarto a Viatosto, per far conoscere, tra le molte attrattive: tra queste, la chiesa di Santa Maria di Viatosto, i murales di San Marzanotto, le case-grotta di Mombarone, l’arazzeria Scassa e la Riserva naturale speciale della Valle Andona, Valle Botto e Val Grande.

La guida è stata realizzata seguendo le indicazioni arrivate all’Infopoint di piazza Alfieri. Ci sono suggerimenti di visita, in base alle richieste più frequenti rivolte alle operatrici dell’Ufficio turistico.

La nuova guida sarà disponibile anche nel nuovo Infopoint che verrà allestito alla stazione ferroviaria di Asti, dal 13 novembre al 19 dicembre 2021, per tutti i week end, più la settimana dell’immacolata dal 6 al 12 dicembre (dalle ore 10 alle ore 16) in occasione de “Il Magico Paese di Natale nelle terre Unesco”, uno degli eventi natalizi più longevi e popolari d’Italia che, per la prima volta, ha scelto Asti per ambientare il grande mercatino natalizio. Il nuovo desk dell’Ente Turismo è stato pensato per accogliere i visitatori che arriveranno in treno per immergersi nell’atmosfera natalizia della città, a seguito di una partnership tra Magico Paese di Natale e Trenitalia per incentivare l’utilizzo del trasporto ferroviario.

In occasione della manifestazione “Il Magico Paese di Natale”, l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero non ha solo incrementato il servizio di accoglienza, ma ha dato supporto alla promozione online e, in termini di promozione, ha implementato la campagna di digital marketing nei mercati di prossimità e all’estero.

Inoltre, per la prima edizione della Fiera nazionale del tartufo di Asti, che si svolgerà il 27 e 28 novembre 2021, l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero ha in programma un educational tour per giornalisti nazionali specializzati in viaggi, turismo ed enogastronomia, che visiteranno non solo il mercatino natalizio, ma anche il FestivaLieve e la città, i Palazzi del gusto, il Monferrato, i musei, la mostra a palazzo Mazzetti “I Macchiaioli. L’avventura dell’arte moderna”.