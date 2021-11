Dal Centro per le Famiglie del Comune di Asti un percorso per le mamme marocchine con figli in età scolare

Il Centro per le Famiglie del Comune di Asti propone un percorso rivolto alle mamme marocchine con figli in età scolare nelle seguenti giornate: giovedì 02/12, giovedì 09/12, giovedì 16/12 e giovedì 23/12 dalle ore 10,00 alle ore 11,30.

In ogni incontro verranno stimolate conversazioni, in modo leggero e creativo, su tematiche legate all’ universo femminile, alla genitorialità e al mondo dell’istruzione. La partecipazione è gratuita ed è necessario il GREEN PASS con prenotazione obbligatoria al numero 3516422552 (Cristina).

Questa iniziativa offrirà uno spazio di condivisione su diversi temi; alle mamme con background migratorio verrà data l’opportunità di esprimere i propri bisogni, di mettere a disposizione le proprie competenze e di ricevere informazioni sulle iniziative e sui servizi presenti sul territorio. I vari momenti di conversazione saranno guidati dell’Educatrice Professionale Cristina Giorgione, affiancata da Latifa, tirocinante Assistente Sociale omoculturale. Nel rispetto del principio dell’interculturalità e della costruzione di nuovi scenari che tengano conto dell’attuale complessità sociale, il Centro per le Famiglie si pone l’obiettivo di strutturare ulteriori momenti di scambio con altri gruppi di donne/mamme di differente provenienza culturale al fine di creare un coro di voci multiformi e sintonizzate tra di loro.

Si ricorda inoltre che sono attivi il “Corso di massaggio infantile – A.I.M.I.” rivolto alla fascia 0-12 mesi, tenuto dall’Educatrice Professionale insegnante certificata A.I.M.I., dott.ssa Mariangela Ortolan e i percorsi sulla Gestione del Conflitto condotti dalla Psicoterapeuta dott.ssa Alessandra Placchi e dall’ Assistente Sociale dott.ssa Gloria Marcarini, specializzate nella conduzione dei gruppi di parola (GdP).

Il Sindaco Maurizio Rasero e l’Assessore Mariangela Cotto sostengono come “sia importante tale iniziativa, perché aprire spazi di dialogo alle donne accomunate dal vissuto migratorio offre l’opportunità di far circolare testimonianze di resilienza, affinché le varie esperienze vissute non restino solo casi isolati ma possano diventare bagaglio di conoscenza per la comunità.”

Per avere informazioni sui servizi proposti dal Centro per le Famiglie del Comune di Asti contattare 334 1155626 o inviare e-mail centrofamiglie@comune.asti.it.

Il Centro per le Famiglie è apertura al pubblico nei giorni di mercoledì dalle 9.30 alle 11.30 e sabato dalle 9.00 alle 12.00