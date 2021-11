Croce Verde di Asti in lutto: è mancato Giovanni Perosino

Un altro lutto ha colpito la Croce Verde di Asti. Dopo poche settimane dalla morte di Renzo Gianoglio è mancato un altro punto di riferimento del sodalizio astigiano: Giovanni Perosino.

Classe 1935, Giovanni entrò in Croce Verde come Volontario svolgendo servizio nella 5ª squadra notturna, dopodiché assunse l’incarico di responsabile della 1ª squadra diurna mantenendolo fino ad una decina di anni fa. All’interno del Consiglio Direttivo dell’associazione svolse per molti anni incarichi come segretario, direttore dei servizi e responsabile dell’autoparco. Nel 2010 ricevette la medaglia d’oro per i cinquant’anni di servizio.