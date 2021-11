Crescentino, la mostra \'Insecta\' all\'Istituto Calamandrei

Nella sede di Via Dappiano dell’Istituto Tecnico Agrario di Crescentino è ospitata fino a fine febbraio “Insecta XXL still life” meglio conosciuta come “Mostra Insecta”.

La prima volta è stata allestita nel 2007 dal Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino e dal Museo Civico di Storia Naturale di Carmagnola; la mostra itinerante consiste in 40 gigantografie raffiguranti esemplari reali delle collezioni entomologiche dei due musei.

Le fotografie, realizzate da Franco Borrelli, consentono uno sguardo curioso su un mondo misterioso, affascinante e a volte invisibile ai nostri occhi attraverso un’esplosione di colori.

Insecta XXL è aperta al pubblico: su prenotazione è possibile una visita guidata con i docenti delle materie tecniche e, soprattutto, con gli studenti del triennio agrario.

E’ possibile prenotare contattando l’Istituto Calamandrei al numero 0161/843615. Per le visite è necessario essere muniti di Green Pass ai sensi della niormativa vigente.