Covid: dieci pazienti positivi nel reparto di Medicina A all’Ospedale di Asti, cambiano le modalità di accesso

L’Asl di Asti comunica che “in seguito ad attività di sorveglianza su alcuni ricoverati del reparto di Medicina A del Cardinal Massaia, che presentavano blandi sintomi riconducibili al Covid, è stata riscontrata la positività su una decina di pazienti.

Tutti i pazienti, che erano stati sottoposti a tampone (con esito negativo) prima dell’ingresso in reparto, sono comunque al momento paucisintomatici. Per precauzione sono stati sottoposti a tampone supplementare tutti i pazienti e il personale del reparto.

Al momento sono sospese le visite al reparto di Medicina A ed è stato ripristinato l’obbligo di tampone per i visitatori di tutti gli altri reparti.”