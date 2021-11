Cosa si celebra il 4 novembre?

Il 4 novembre è la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate e il giorno della commemorazione dei Caduti di tutte le guerre.

Fu istituita nel 1919 per commemorare la vittoria italiana nella Prima Guerra Mondiale. In oltre un secolo questa festività non è mai stata cancellata, ma il suo spirito è sicuramente cambiato, diventando un’occasione, oltre che per celebrare la nostra nazione, anche per riflettere sull’atrocità della guerra e sull’importanza di preservare la pace.

Sicuramente molti di voi parteciperanno nei prossimi giorni a iniziative organizzate da scuole o Comuni. Reciterete o leggerete poesie che inneggiano alla pace. Quest’anno ci sarà un motivo in più per festeggiare il 4 novembre: ricordare il Milite Ignoto, un ragazzo italiano senza nome e senza identità che, andato a combattere, non è più tornato dalla propria famiglia.

Per sapere chi è il Milite Ignoto leggi QUI