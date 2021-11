Cosa fare nel fine settimana… ricchissimo week end di eventi ad Asti

Non bisogna andare lontano per un fine settimana ricchissimo di proposte. Asti diventa la capitale degli eventi in questo ultimo fine settimana di novembre.

Infatti da oggi a domenica ritorna il Bagna Cauda Day, che quest’anno raddoppia e dura due week end (si replica anche il prossimo!). Avete già prenotato il vostro posto nei moltissimi ristoranti aderenti? Tutte le informazioni sull’evento che esalta la regina della cucina autunnale locale le potete trovare QUI. (Foto credits Franco Bello).

Ma c’è un altro grande protagonista del fine settimana ad Asti. E’ il Tuber Magnatum Pico, il Tartufo bianco, con la prima Fiera Nazionale del Tartufo di Asti, i Palazzi del Gusto, con una ricca serie di iniziative al profumo di tartufo in giro per la città. Tutte le informazioni le trovate QUI.

Tra tartufi e bagna cauda, dove lo mettiamo il Natale? Ovviamente nel centro storico di Asti, che ospita i mercatini del Magico Paese di Natale. Natale si, ma non solo ad Asti. Anche a Govone si celebra l’attesa del 25 dicembre con spettacoli e iniziative a misura di famiglia. Tutto quello che c’è da sapere lo trovate QUI.

Vi va di camminare? Allora domenica a Castagnole Monferrato numerose associazioni si ritrovano per “Quattro passi per il bosco”, per conoscere il bosco oggetto di interesse per una nuova pista di motocross. Volete saperne di più? Trovate tutto QUI.

Non vi basta? Ovviamente ci sono sempre i consigli di Giornarunner per scoprire storie, tradizioni e percorsi. Trovate tutto cliccando su -> giornarunner.com