Cosa fare nel fine settimana… girovagando tra vino, teatro e tartufo nell’Astigiano e dintorni

Sarà un lungo fine settimana in onore del Rosso della Barbera d’Asti con “RossoBarbera” a Costigliole d’Asti, che inizierà nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 novembre, per proseguire fino a lunedì 8 novembre. Per tutto il programma clicca QUI.

Volete camminare e amato il teatro? Allora questo evento fa per voi! Sabato pomeriggio si può provare l’esperienza della passeggiata teatrale fra le cappelle del Sacro Monte tal titolo “Su quel Monte, fra terra e Cielo…”. Per informazioni e tutto quello che c’è da sapere clicca QUI.

E se siete alla ricerca di fiere del tartufo, questa settimana ce ne sono perfino due in provincia di Asti: una è a San Damiano e l’altra a Montechiaro (cliccate sui nomi dei Comuni e troverete i dettagli).

Non vi basta? E allora, ormai sapete che per suggerirvi gite a km zero o poco più arriva la nostra Giornarunner . Tra riflessioni d’autunno, tartufi e foliage, troverete tante idee per lasciarvi ispirare per una bella camminata in famiglia. Questo fine settimana trovate un pezzo speciale su un luogo molto particolare! E visto che le previsioni annunciano in fine settimana di bel tempo, perché non approfittarne? I colori tra Monferrato, Langhe e Roero sono pazzescamente favolosi in questo momento! Guardate un po’ cliccando -> QUI.