Cosa fare nel fine settimana… Girovagando tra mercatini di Natale, bollito misto e bagna cauda

Nuovo fine settimana sempre più all’insegna del Natale. Dopo il bagno di folla del primo week end, proseguono ad Asti i mercatini del Magico Paese di Natale nelle Terre Unesco: attenzione alla nuova ordinanza del Sindaco di Asti che rende obbligatorie le mascherine tra i banchetti! Per tutto quello che c’è da sapere su orari e mercatini clicca QUI.

Ma questo week end il Magico Paese di Natale raddoppia e iniziano gli spettacoli anche a Govone, là dove tutto è nato quindici edizioni fa! Non ci saranno più i mercatini nel viale del Castello ma la Casa di Babbo Natale e tantissimi eventi aspettano le famiglie. Per tutto quello che c’è da sapere clicca QUI. A Govone si può anche visitare il castello e, per gli amanti dell’outdoor come la nostra Giornarunner (nella foto), anche girovagare sui nuovissimi percorsi (per saperne di più clicca QUI).

Se volete essere sicuri di mantenere tutti a distanza di sicurezza, allora fanno per voi gli eventi a base di bagna cauda. Sono numerosi nella nostra provincia, vi segnaliamo in particolare quello organizzato dalla Pro Loco di Azzano d’Asti (info QUI), poi c’è anche a Nizza e a Castello d’Annone.

Preferite il bollito misto? E allora eccovi accontentati grazie alla Pro Loco di Castiglione d’Asti che lo propone questo fine settimana (info QUI).

Ricordate sempre di leggere attentamente le istruzioni per prenotare e accedere agli eventi!

E poi ci sono sempre i consigli di Giornarunner per scoprire bei posticini e belle storie muovendosi nell’Astigiano e dintorni. Non solo storie ma anche gusti da andare a ricercare. E poi i quiz, l’autunno in città… trovate tanti spunti per costruirvi la vostra esperienza personalizzata grazie ai suoi racconti! Trovate tutto cliccando su -> giornarunner.com