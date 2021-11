Coronavirus, il bollettino contagi del Piemonte: la situazione aggiornata in provincia di Asti

Nuovo bollettino contagi della Regione Piemonte.

Dai dati forniti dalla Regione oggi ci sono diciassette nuovi guariti nell’Astigiano oggi, sabato 12 novembre, con il totale che sale a 17.893; vengono segnalati oggi ventisette nuovi positivi con il totale che sale a 18.884 da inizio pandemia. Oggi non vengono segnalati nuovi decesso di persone positive al Covid, con il totale nell’Astigiano che resta di 725 da inizio pandemia.

Il totale delle persone attualmente positive in provincia di Asti sale a 266 (per il dettaglio della situazione dei singoli comuni clicca qui per la mappa dei contagi della Regione Piemonte —->>>> https://www.regione.piemonte.it/web/covid-19-mappa-piemonte).

In Piemonte i dati di oggi riferiscono di un aumento dei nuovi positivi di 483 unità. Tra loro, gli asintomatici sono 277 (il 57,3% dei nuovi positivi odierni), mentre i guariti sono 247. Oggi non vengono comunicati nuovi decessi di persone positive al covid in Regione.

A livello regionale resta invariato il numero di persone ricoverate in terapia intensiva, con il totale attuale che si attesta a 24. Sale di undici unità il numero dei ricoverati non in terapia intensiva, con il totale pari a 253.

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 483 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 190 dopo test antigenico), pari allo 0,8% di 59.377 tamponi eseguiti, di cui 52.664 antigenici. Dei 483 nuovi casi gli asintomatici sono 277 (57,3%).

I casi sono così ripartiti: 244 screening, 172 contatti di caso, 67 con indagine in corso.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 393.278,così suddivisi su base provinciale: 32.392 Alessandria, 18.884 Asti, 12.409 Biella, 56.557 Cuneo, 30.411 Novara, 209.519 Torino, 14.645 Vercelli, 13.917 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.628 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.916 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 24 (invariati rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 253 (+11 rispetto a ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono 5.512

I tamponi diagnostici finora processati sono 8.992.410 (+ 59.377 rispetto a ieri), di cui 2.425.626 risultati negativi.

I DECESSI RIMANGONO 11.849

Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi di 11.849 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.592 Alessandria, 725 Asti, 436 Biella, 1.468 Cuneo, 951 Novara, 5.657 Torino, 539 Vercelli, 377 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 104 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

375.253 GUARITI

I pazienti guariti diventano complessivamente 375.640 (+ 247 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 30.385 Alessandria, 17.893 Asti, 11.810 Biella, 54.293 Cuneo, 29.188 Novara, 200.700 Torino, 13.882 Vercelli, 13.407 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.523 extraregione e 2.559 in fase di definizione.