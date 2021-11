Convegno con gli operatori sociali astigiani per la giornata mondiale dei diritti dell’infanzia

In occasione della ricorrenza della “Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza”

presso la Sala Platone di Palazzo Civico, si è svolto un’incontro organizzato dall’Assessorato alle Politiche

Sociali dedicato ai diritti dei minori e in particolare al diritto dell’ ”Ascolto e ad esprimere le proprie idee”.

“Si è voluto organizzare un momento di riflessione in questa giornata dedicata ad un tema così importante” afferma l’assessore Mariangela Cotto, ringraziando della presenza le diverse professionalità che si occupano dei diritti dei minori, tra cui Emma Avezzù, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Minori del Piemonte e della Valle d’ Aosta, Saveria Ciprotti, garante dell’Infanzia del Comune di Asti, Piero Baldovino, in rappresentante delle associazioni di volontariato che si occupano dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, le Assistenti Sociali del Settore Minori, gli Educatori Professionali degli asili nido, i rappresentanti dell’ASL-AT, delle Forze dell’ordine e Isabelle Dehe, madrina del volontariato astigiano e di progetti rivolti alla Cooperazione internazionale nonché madre del famoso calciatore Moise Kean.

Il Sindaco Maurizio Rasero si è unito ai ringraziamenti e ha ribadito che il tema dei diritti dell’infanzia sta molto a cuore all’intera Amministrazione.

“Un’ attenzione – sottolinea il Sindaco Rasero – riportata nei consigli di Giunta in modo continuo dal nostro assessore alle Politiche Sociali, con progetti ed iniziative sul territorio volti a sensibilizzare la comunità. Un impegno che spesso si concretizza anche attraverso la conoscenza di realtà che mostrano quanto molti diritti umani siano oltraggiati”.

L’incontro è stato moderato dal dirigente dei Servizi Sociali Roberto Giolito, che ha ribadito la necessità di una maggiore attenzione verso i diritti dell’infanzia ancor più ora che stanno subendo le conseguenze della pandemia.

Cristina Gai, responsabile del Servizio Minori, ha illustrato gli aspetti organizzativi e tecnici del lavoro che si sta svolgendo in integrazione con i colleghi dell’Asl per affrontare la complessità del mondo minorile.

Nell’intervento di Gloria Marcarini, assistente Sociale dell’area minori, invece, si pone particolare attenzione al lavoro che si sta svolgendo il Centro per le famiglie con progetti e iniziative rivolte alla genitorialità.

I lavori si sono conclusi con Emma Vezzù che ha parlato delle azioni di tutela nei confronti dei minori e in particolare sul diritto dell’ascolto.

La giornata è terminata con la consegna di una pergamena realizzata dal pittore astigiano Paolo Fresu, dove viene messo in particolare risalto la relazione tra genitore e bambino.