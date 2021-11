Contro la violenza sulle donne un convegno intereggionale ad Asti delle Acli di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta

I coordinamenti regionali donne Acli Piemonte – Liguria – Valle d’Aosta hanno organizzato in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne un convegno interregionale che si terrà in presenza ad Asti.

L’appuntamento è per lunedì 22 Novembre 2021, dalle 15.30 al Circolo Acli Foyer delle Famiglie, via Milliavacca 5, ma sarà possibile collegarsi anche da remoto sulla pagina Facebook delle ACLI Piemonte.

L’incontro si pone l’obiettivo di riflettere sui vari aspetti che possono creare il clima giusto per prevenire una incultura di violenza in cui possano nascere i presupposti per atti di sopruso e costrizione fisica e psicologica nei confronti delle donne.

L’ingresso è libero, per accedere è necessario il green pass.

Di seguito il programma

ore 15.00: Caffè di accoglienza

ore 15.30: Saluti dei presidenti: Mauro Ferro, presidente Provinciale ACLI di Asti; Chiara Volpato, presidente Regionale ACLI Liguria; Stefania Sacchi, presidente Regionale ACLI Valle d’Aosta; Mario Tretola , presidente Regionale ACLI Piemonte.

Introduzione: a cura di Liliana Magliano, Responsabile Regionale Coordinamento Donne ACLI Piemonte

Dalle 16 sono previsti i seguenti interbenti: “Uscire dalla violenza, tante strade da percorrere insieme” Liliana Maccario, ex Ispettore Superiore della Polizia di Stato; “Amore non è violenza” Martina Merli, coordinatrice SAD Valle d’Aosta; “Lo stereotipo viene dal cuore? Educare alle emozioni” Giovanna Ferro, psicoterapeuta

Dalle 17,30 dibattito e alle 18,30 conclusione dei lavori.

Locandina del Convegno Coordinamento Donne Acli