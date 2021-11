Concluso IOLAVORO: molto interesse per i lavori green

Filo diretto con le aziende, video colloqui con i recruiter, consulenza su come fare il curriculum, servizi specifici su orientamento e autoimprenditorialità, incontri di approfondimento sul mondo del lavoro, in particolare sulle professioni green.

Sono state tante le risorse messe a disposizione di persone, aziende e istituzioni da IOLAVORO. La due giorni dedicata al job matching si è tenuta il 23 e 24 novembre sulla piattaforma iolavoro.org e si è confermata il più importante e longevo evento italiano sul tema, l’unico realizzato da un ente pubblico in modalità completamente virtuale.

I NUMERI

Si consolida l’evento promosso da Regione Piemonte e organizzato da Agenzia Piemonte Lavoro. I numeri raccontano il successo della 56esima edizione, la terza digitale. Sono stati 6.281 i partecipanti all’evento, 500 i video colloqui effettuati per più di 6.000 opportunità lavorative rese disponibili dalle oltre 150 realtà che hanno fatto recruiting: fra queste 72 aziende, 53 agenzie per il lavoro e 30 Centri per l’impiego piemontesi. Preponderante la partecipazione di candidati del Piemonte (56%), ma numerosi anche gli accessi registrati da Lombardia (27%), Lazio, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana (3%), Campania e Puglia (1%). Il 60% dei degli utenti ha seguito l’evento da pc, il 40% da smartphone o tablet: per tutti l’accesso è avvenuto esclusivamente tramite autenticazione Spid.

LE RICHIESTE DEL MONDO DEL LAVORO

I settori che, attraverso la pubblicazione di annunci di lavoro, hanno espresso forte fabbisogno di personale sono stati soprattutto ict (sviluppatori, sistemisti, data engineer) e comparto sociosanitario (infermieri e operatori sociosanitari), ma anche automotive e impiantistica industriale (progettisti, manutentori, gruisti, idraulici). Come prevedibile, sono state molte le risorse richieste dal comparto green, dove forte si fa sentire il fenomeno del mismatch: le aziende ricercano in particolare figure ad alto contenuto professionale che facilitino la transizione ecologica, come architetti paesaggisti, progettisti di strutture e servizi ecosostenibili, esperti per la gestione dei rifiuti.

Numerosi annunci hanno rispecchiato un fenomeno ben noto: la necessità di personale da parte di realtà dell’alberghiero e della ristorazione, che hanno avviato assunzioni nella prospettiva della ripresa dei flussi turistici e ricercano cuochi, camerieri, addetti all’accoglienza, animatori.

Richieste di competenze specifiche sono arrivate anche da settori come oreficeria (incastonatori e incassatori di gioielli) e tessile (rammendatrici, sarti, verificatori di tessuti), che rappresentano la specificità di alcune aree regionali. Alcune aziende hanno partecipato per soddisfare i grandi reclutamenti che hanno in atto per corrieri, carrozzieri, lamieristi e verniciatori, conducenti di compattatori di rifiuti e operatori ecologici. L’8 per cento dei contratti proposti dagli annunci è a tempo indeterminato, l’83 per cento a tempo determinato, 7,5 per tirocini o contratti di apprendistato. Oltre cento posti erano riservati a personale appartenente alle categorie protette (legge 68/1999).

LE DICHIARAZIONI

“Sostegno all’occupazione, supporto concreto alla creazione d’impresa, valorizzazione dei talenti attraverso l’orientamento e la formazione per rafforzare le competenze, oltre a un supporto concreto ai soggetti disabili, poiché il primo strumento di inclusione è il lavoro: questi sono gli asset fondamentali per garantire e facilitare il rilancio del nostro territorio sul piano occupazionale – commenta Elena Chiorino, assessore regionale all’Istruzione, lavoro, formazione professionale, diritto allo studio universitario, intervenuta durante l’evento IOLAVORO organizzato da Agenzia Piemonte Lavoro, e aggiunge – e gli strumenti che IOLAVORO mette a disposizione vanno proprio in questa direzione, integrandosi con le misure che mettiamo come Assessorato, e quindi come Regione Piemonte, a supporto di imprese, persone e famiglie. Il focus sulla transizione ecologica risponde alla richiesta di competenze green che il mercato del lavoro richiede, amplificata dalla necessità di adeguamento alle trasformazioni in atto da parte del tessuto economico piemontese, pronto a confermare la propria vocazione all’innovazione e alla competitività”.

“I numeri importanti anche di questa terza edizione interamente digitale ci restituiscono la conferma di un interesse da parte dei cittadini, del sistema imprese e degli addetti ai lavori. Auspico che nel nuovo anno si possa avere nuovamente la possibilità di organizzare edizioni locali e in presenza per contribuire alla valorizzazione dei territori e delle loro peculiarità”, commenta Federica Deyme, direttrice di Agenzia Piemonte Lavoro.

“Un mese fa IOLAVORO è stato riconosciuto ‘evento digitale 202’” agli NC Digital Awards, un vanto per noi e per la regione che Agenzia Piemonte Lavoro rappresenta. Questa nuova edizione conferma che il riconoscimento è stato ben meritato. Infatti, ancora una volta IOLAVORO è stato un evento digitale di grande utilità per la comunità, altissima complessità tecnologica e agevole fruizione per il pubblico. Non possiamo nascondere l’orgoglio di sottolineare che è anche l’unico di questo tipo organizzato da un ente pubblico” commenta Giampietro Ferrarese, responsabile Comunicazione, eventi, information technology, transizione digitale e responsabile IOLAVORO.

I WEBINAR

Numeri più che lusinghieri – oltre il doppio rispetto all’edizione precedente – sono anche quelli che raccontano la partecipazione ai webinar, a conferma del forte interesse per il filo conduttore dell’evento, transizione ecologica e green jobs. Sono state infatti 6.000 le persone che hanno seguito il fitto programma di oltre 130 appuntamenti, tenuti da 267 relatori; poco meno di 4.000 hanno assistito dalla piattaforma, 2.000 spettatori hanno seguito sui canali social le dirette Facebook.

Sul tema della sostenibilità ambientale, tematica quanto mai attuale, verteva anche il webinar inaugurale, “Green economy: l’economia che genera il futuro. Lavori verdi e competenze verdi” che, con la presenza dell’assessora Chiorino e della direttrice di Agenzia Piemonte Lavoro Deyme, ha anche rappresentato il taglio del nastro dell’evento. In centinaia hanno poi seguito gli approfondimenti su “Disabilità e lavoro: l’impegno del Piemonte per una regione più inclusiva” organizzato da Regione Piemonte e “Sport, fra lavoro e passione”, con la partecipazione del Centro universitario sportivo – CUS Torino. Il programma è proseguito con gli interventi di un panel di esperti di primo piano, che con case history e testimonianze personali hanno raccontato come la transizione ecologica stia profondamento modificando il tessuto economico del nostro territorio, aprendo altresì numerose preziose prospettive occupazionali.

SERVIZI ALLE PERSONE

Gli iscritti hanno anche potuto usufruire dei servizi offerti dagli enti impegnati nelle politiche attive del lavoro, come ricevere dagli esperti dei Centri per l’impiego piemontesi suggerimenti su come scrivere o aggiornare il proprio curriculum (162 persone hanno richiesto questa consulenza); indirizzare il proprio percorso professionale con Obiettivo Orientamento Piemonte, oppure scoprire come aprire un’attività in proprio con il servizio Mettersi in proprio-Mip, nello stand di Regione Piemonte. Inps ha illustrato i propri servizi con brevi video tutorial mentre Informa Giovani Torino ha valorizzato le opportunità per tutti gli under 35. E per chi cerca prospettive occupazionali all’estero la rete europea dei servizi per l’impiego Euresrimandava in particolare agli oltre 3,7 milioni di proposte di lavoro pubblicate sul proprio sito, mentre l’agenzia nazionale francese Pôle Emploi si presentava con un milione di annunci. Presente per la prima volta Campus-Next Generation Platform, con la presentazione delle proprie attività ed esperti dedicati per rispondere alle domande dei ragazzi sulle esperienze Campus job week e Salone dello studente.

ORIENTAMENTO PER I GIOVANI

IOLAVORO è stata anche la cornice dell’area Orientamento ai mestieri WorldSkills, lo spazio dedicato all’orientamento professionale, dove oltre 850 visitatori, fra studenti, famiglie e docenti, hanno potuto dialogare con una ventina di realtà formative, agenzie e istituti tecnici e professionali piemontesi che presentavano le proprie offerte didattiche e conoscere più approfonditamente dodici mestieri: acconciatura, costruzioni in mattoni, cucina, estetica, falegnameria, grafica multimediale, hotel reception, meccanica industriale CNC, pasticceria, riparazione di autoveicoli, servizi per la ristorazione, tecnologie della moda. Presente con altre offerte formative anche il sistema regionale degli Istituti tecnici superiori (ITS).

IOLAVORO: LA PIATTAFORMA, L’EVENTO

IOLAVORO (iolavoro.org) è la piattaforma di job matching di Agenzia Piemonte Lavoro: i suoi servizi sono sempre attivi, 365 giorni all’anno, 24 ore su 24. IOLAVORO è anche un evento: nato nel 2005, si è affermato negli anni come esperienza di successo, imponendosi come occasione per sostenere le persone nell’orientamento, nell’ingresso o reinserimento nel mercato del lavoro, in ambito nazionale e internazionale, e come vetrina per le aziende per presentare le proprie vacancy, selezionare e incontrare più candidati nello stesso luogo.