Con “LILT for Men – Percorso Azzurro” torna in campo la Prevenzione: Matteo Piano testimonial della campagna 

Per il secondo anno consecutivo, la LILT Associazione Provincia di Asti – ODV, aderisce nel mese di novembre, alla Campagna Nazionale “LILT – For Men – Percorso Azzurro” dedicata alla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori maschili, in particolare della prostata, la cui incidenza cresce di anno in anno. Con questa Campagna la LILT intende potenziare il proprio impegno nella cura e nella promozione di azioni di sensibilizzazione della popolazione maschile in merito alle principali patologie oncologiche della sfera genitale maschile. Rispetto alle donne, gli uomini sono meno propensi a prestare attenzione ai segnali di allarme che il proprio corpo può evidenziare quando è minacciato da problemi di salute e sono restii a sottoporsi a controlli di prevenzione oncologica: l’80% di loro non ha mai fatto una visita urologica.

Nell’ambito della Campagna di prevenzione dei tumori maschili, la LILT di Asti organizza, in collaborazione con l’ASL AT, una conferenza di carattere medico-scientifico dal titolo “Carcinoma della prostata: diagnosi precoce e approccio multidisciplinare al trattamento”.

Alla conferenza, prevista per sabato 13 novembre alle ore 9.30 presso il Polo Universitario UNI-ASTISS di Asti, si alterneranno i medici dell’Ospedale di Asti: il Dott. Giovanni Zarelli, Direttore S.C. di Urologia, il Dott. Marcello Tucci, Direttore S.C. di Oncologia Medica, la Dr.sa Maria Tessa, Direttore della S.C. di Radioterapia, il Radiologo Dott. Matteo Garruso, l’Urologo Dott. Carlo Negro e l’Anatomo-Patologo Dott. Alessandro De Luca.

Fabio Malavasi, Professore Emerito di Genetica, tratterà il tema dei “Nuovi bersagli molecolari nel tumore del prostata”. La conferenza sarà introdotto dal Dott. Bartolomeo Marino e dal Dott. Gianni Miroglio, rispettivamente Presidente e Vicepresidente della LILT di Asti e sarà moderata dalla Dr.sa Elda Feyles, Direttore della S.C Anatomia Patologica dell’Ospedale di Asti.

La Campagna di prevenzione dei tumori maschili anche quest’anno ha il sorriso del campione del volley, di origine astigiana, Matteo Piano, capitano della Allianz Powervolley Milano, che ha partecipato a ben 2 olimpiadi ed è stato Argento Olimpico a Rio nel 2016. La partecipazione di Matteo Piano, in qualità di testimonial, alla Campagna “LILT for Men-Percorso Azzurro”, ha l’intento di accresce la consapevolezza degli uomini circa l’importanza della prevenzione attraverso l’adozione di uno stile di vita e l’adesione a visite urologiche di controllo periodiche.

Presso la Sede LILT di Asti di Via Bonzanigo 32 è possibile sottoporsi a visite di controllo urologiche previa prenotazione telefonando al numero 0141 595196 nell’orario di segreteria: lun/mer/ven 9-12.30 mar/giov 15-18.30 oppure tramite e-mail scrivendo a info@legatumoriasti.it