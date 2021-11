Commemorazione dei defunti: la Polizia di Stato ha reso omaggio ai suoi caduti

Ieri, 2 novembre, nella giornata della Commemorazione dei Defunti, anche la Polizia di Stato ha reso omaggio ai suoi caduti.

La cerimonia, a cui ha preso parte il Questore della Provincia di Asti Sebastiano Salvo, si è svolta al Monumento ai Caduti presente all’ingresso della Questura, in segno di riconoscimento per il sacrificio per la libertà e la democrazia dei caduti in servizio della Polizia di Stato, il cui esempio costituisce un quotidiano monito per tutto il personale in servizio.

Il Questore, accompagnato dai Funzionari e dal personale della Polizia di Stato (Questura, Polizia Ferroviaria, Polizia Stradale e Polizia Postale) e dell’Amministrazione Civile dell’Interno, ha accolto il Prefetto di Asti Alfonso Terribile ed assieme hanno deposto una corona di alloro ai piedi del Monumento.

La cerimonia è poi proseguita, con un momento di preghiera e raccoglimento alla presenza del Cappellano della Polizia di Stato, don Augusto Piccoli.

[Fonte immagine: Pagina Facebook ufficiale della Questura di Asti]