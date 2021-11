Commemorazione dei Caduti a Castelnuovo Don Bosco

Ieri, domenica 7 novembre, nella piazzetta Antico Municipio, si sono ritrovate le Autorità del territorio, il sindaco Antonio Rago, gli Alpini, la Croce Rossa e una rappresentanza degli alunni della scuola Primaria, Secondaria di Primo grado e dell’Istituto d’Istruzione Superiore “P.Andriano”.

Successivamente la banda cittadina ha accompagnato il piccolo corteo in piazza Don Bosco dove si è tenuta una manifestazione commemorativa dei Caduti di tutte le guerre e una celebrazione per la festa di tutte le Forze Armate e la giornata dell’Unità nazionale.

IlGli studenti hanno letto poesie di Gianni Rodari e altri autori, canti alpini e pensieri in memoria dei Caduti. Nello specifico le ragazze della 4AS Erica Capodici e Carlotta Vergnano, insieme a Elena Benedicenti della 5AS, hanno voluto leggere la celebre poesia di Ungaretti, “Veglia”, e la poesia “Perhaps” (Forse) della poetessa pacifista inglese ed ex infermiera volontaria in Francia durante la Prima Guerra Mondiale, Vera Brittain, oltre al canto alpino “Stelutis alpinis” della tradizione friulana.