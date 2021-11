Comicità e divertimento nel prossimo spettacolo del Teatro civico di Moncalvo

Sabato 13 novembre alle 21 si terrà al Teatro civico di Moncalvo il recupero dell’ultima data della stagione teatrale estiva: in scena lo spettacolo “Come ammazzare la moglie o il marito senza tanti perché” di Antonio Amurri, con Maddalena Rizzi, Andrea Murchio, Bruno Governale, Alessandra Cavallari. Regia Filippo d’Alessio.

La comicità di Amurri, stringata ed elegante, prorompe, in maniera emblematica, con una vena ironica dissacrante e con i suoi commenti e giudizi portati al limite di assurdi ma divertenti “consigli di rapida eliminazione”. Mette sotto una spietata lente di ingrandimento, vizi e difetti, incomprensioni ed egoismi, nevrosi e comportamenti maniacali di una lunga serie di mogli e di mariti ingombranti, di fronte ai quali non vede altra possibilità che una pronta e spietata eliminazione.

In questa carrellata di “tipi” e di situazioni la comicità che non cede alla tentazione di una battuta volgare o alla costruzione artificiosa di una stupidità assai poco probabile, con le quali molti, troppi, comici tengono banco in questo periodo di crisi dei valori del teatro e di mancanza di veri autori. La comicità di Amurri è costruita su situazioni reali, nelle quali molto spesso rivivono fatti e persone. La nostra ambizione è far riemergere con allegria

una comicità elegante intorno al tema delle relazioni di coppia di un tempo in un parallelismo quanto mai attuale con i paradossali comportamenti di chi anche oggi si appresta alla vita di coppia. “Come amazzare la moglie o il marito senza tanti perché” una commedia dall’ umorismo elegante che punta il dito sulla vita di coppia, ne presenta in modo esilarante le dinamiche che caratterizzano a volte inconsapevolmente il vivere quotidiano. Il tutto giocato in uno specchio che riflette in una giovane coppia pronta a sposarsi, umori e pensieri e considerazioni sul tema del matrimonio. Un telefono e un giovane esperto pronti a consolare il turbinio di dissapori tra le tante coppie, finché noncapita la sua fidanzata e promessa sposa… Una comicità e tante storie che hanno trovato nella televisione in bianco e nero del carosello il primo “palcoscenico” per tanti spettatori.

I biglietti sono in vendita on line sul sito www.arte-e-tecnica.it, in alternativa sarà possibile prenotarli presso la Drogheria Broda al numero0141917143 lasciando nome, cognome e numero di telefono. I biglietti prenotati

potranno essere ritirati il giorno stesso dello presso il Teatro Municipale dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 18.30 alle 20.30 per gli spettacoli programmati alle 21.00 e dalle 10.00 alle 12.00 a dalle 17.30 alle 19.00 per gli spettacoli programmati alle 19.30. La prenotazione è obbligatoria. Da quest’anno sarà possibile e preferibile pagare in cassa con la modalità elettronica. Solo per informazioni è attivo il numero di cellulare 3738695116 dalla 9 alle 12,30 dal lunedi’ al venerdì. Lo spettacolo è organizzato in collaborazione con il circuito Piemonte dal Vivo e Comune di Moncalvo, il contributo di Fondazione CRAT e CRT e la sponsorizzazione della Cassa di Risparmio di Asti.

Per accedere allo spettacolo,come da normativa vigente, è necessario essere in possesso di Green Pass.