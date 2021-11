Come si pulisce la lavastoviglie: tecnologie e consigli

Sapevi che anche la lavastoviglie dovrebbe essere pulita periodicamente? Questo è vero soprattutto per chi non rimuove i residui di cibo dalle stoviglie, inserendole così come sono all’interno dei vani dell’elettrodomestico. Nonostante all’interno passino detergenti e acqua per ogni lavaggio la lavastoviglie si sporca, accumula batteri e, pertanto, va igienizzata e pulita come si deve.

Perché è importante igienizzare la lavastoviglie?

Chiaramente il problema si presenta soprattutto negli elettrodomestici vecchi e usati sporadicamente. Se sei alla ricerca di lavastoviglie da incasso in promozione noterai che tra le più recenti esistono sistemi intelligenti che segnalano anche la necessità di fare manutenzione.

Questi avvisano l’utilizzatore di quando è arrivato il momento delle pulizie interne. Il che significa che anche per gli elettrodomestici nuovi sia necessario preoccuparsi dell’igiene e della manutenzione.

In ogni caso la lavastoviglie richiede poche piccole attenzioni quotidiane e periodiche che la faranno durare più a lungo e che la renderanno sempre performante e potente come quando l’hai acquistata.

L’importanza di pulire la lavastoviglie risiede nel fatto per cui i residui di cibo e il calcare provocano la proliferazione di funghi, muffe e batteri che grazie all’umidità e al buio generano odori piuttosto sgradevoli.

Tutto inizia dal corretto uso quotidiano della lavastoviglie

Le componenti più colpite, in genere, sono i filtri e le guarnizioni così come le pareti e le tubature per lo scarico. Per farlo servirà un po’ di pazienza, non lo nascondiamo. Tuttavia quando ci avrai preso la mano quest’attività diventerà la routine e non vorrai farne più a meno, soprattutto quando vedrai gli ottimi risultati che comporta.

Per cominciare è importante utilizzare in modo consono la lavastoviglie ogni giorno e, quindi, rimuovere gli eccessi di cibo e le incrostature dalle stoviglie priva di riporle nei cestelli. È vivamente sconsigliato inserire piatti e pentole con il cibo residuo perché questo andrà a depositarsi sui filtri intasandoli e dando vita alle colonie infestanti.

Magari starai pensando che hai acquistato la lavastoviglie proprio per non dover lavare i piatti a mano e, difatti, questo elettrodomestico serve proprio a questo. Tuttavia occorre precisare che la lavastoviglie igienizza e disinfetta i tuoi piatti ma non è pensata per sbarazzarsi degli avanzi di cibo rimasti su posate, piatti e pentolame.

Anti-calcare e rimedi per prevenire la muffa

Per ogni lavaggio, inoltre, dovrai usare appositi detergenti anti-calcare, un materiale che si trova naturalmente nell’acqua e che, nel tempo, si deposita rovinando la lavastoviglie.

Quando il calcare si deposita in eccesso te ne accorgi dalla patina bianca che si deposita sulle stoviglie e che potrai evitare utilizzando il sale anticalcare da riporre nell’apposito vano posizionato in basso o accanto alla vaschetta per la capsula detergente.

Per trattare la muffa in modo preventivo, invece, dovresti evitare di chiudere lo sportello lasciando la lavastoviglie leggermente aperta quando è inutilizzata. In questo modo il ricambio d’aria fa asciugare le superfici e previene il deposito delle spore.

La pulizia periodica della lavastoviglie

Per la pulizia periodica vera e propria il miglior prodotto che tu possa utilizzare è l’aceto, un alleato naturale perfetto per sgrassare, lucidare e disinfettare. Ti basta diluirlo in acqua e spruzzarlo sulle superfici lasciandolo agire.

Tira fuori i vani a rotelle, quelli in cui riponi le tue stoviglie e comincia a strofinare con un panno pulito tutte le superfici. Estrai il filtro e sciacqualo sotto l’acqua e avrai quasi terminato. Per completare la pulizia dovrai versare una miscela di acqua, aceto e limone sul fondo della lavastoviglie e far partire un lavaggio a vuoto.

Così facendo la lavatrice sarà completamente ripulita ed emanerà un piacevole profumo al limone. In alternativa potrai sgrassare la lavatrice con il bicarbonato che, tuttavia, non è disinfettante come l’aceto ma è perfetto per rimuovere le macchie di sporco più ostinate.

Ripeti questa procedura almeno una volta al mese se usi la lavastoviglie tutti i giorni e non dimenticare mai di usare il sale anti-calcare per ottenere stoviglie disinfettate e lucide ad ogni lavaggio.