Comau partecipa alla 30ma Edizione Annuale Dell’Automation Fair Di Houston

Comau partecipa insieme a Rockwell Automation alla 30ma edizione annuale di Automation Fair®, in programma dal 10 all’11 novembre presso il George R. Brown Convention Center di Houston, in Texas.

Dopo l’avvio di una collaborazione ufficiale lo scorso aprile, Comau ha integrato i suoi robot a 4 assi con la piattaforma di Rockwell Automation, con l’obiettivo di fornire ai clienti di tutto il mondo un valore aggiunto tangibile in campo industriale. Dalla capacità di progettare e controllare le linee robotiche utilizzando un solo ambiente di programmazione, fino alla perfetta sincronizzazione dei robot, dei flussi di lavoro di macchinari e periferiche: l’ottimizzazione della connettività delle tecnologie delle due aziende permette ai clienti di incrementare la produttività, accelerare i tempi di implementazione e, se necessario, ridurre i tempi di ripristino.

Durante la fiera, le aziende dimostrano i vantaggi della perfetta integrazione fra il robot Rebel-S SCARA di Comau e il sistema di movimentazione intelligente iTRAK® di Rockwell Automation. La precisione ad alta velocità di Rebel-S in applicazioni di Pick & Place rappresenta però solo uno dei progetti che le aziende stanno sviluppando in modo congiunto per aiutare le aziende a massimizzare la propria efficienza produttiva, attraverso soluzioni unificate di controllo dei robot. Presso lo stand di Comau, numero 2219, l’azienda espone inoltre MATE-XT, l’esoscheletro indossabile in grado di ridurre i carichi biomeccanici durante attività faticose e ripetitive, in ambienti interni ed esterni.

La Automation Fair® è anche il luogo ideale per dare ai visitatori un’anteprima dell’ultimissimo robot industriale di Comau, Racer-5 SENSITIVE ENVIRONMENTS (che verrà lanciato sul mercato nei prossimi mesi e sarà disponibile a partire dall’inizio del 2022), specificamente progettato per operare nelle delicate condizioni di lavoro che caratterizzano settori come il farmaceutico, quello della salute e della cosmesi, l’industria alimentare e delle bevande. Estremamente robusto, questo robot articolato a 6 assi presenta una capacità di carico di 5 kg, uno sbraccio di 809 mm e un rivestimento resistente all’acqua, al calore e al grasso, che risponde a tutte le esigenze del mercato in termini di certificazione IP67, classificazione ISO di alto livello per camere bianche, protezione dagli agenti chimici e riduzione del rischio di contaminazione. Grazie ad elevati livelli di rapidità, accuratezza e ripetibilità, Racer-5 SENSITIVE ENVIRONMENTS è la soluzione ottimale anche per migliorare la qualità della produzione e limitare al tempo stesso gli errori e le contaminazioni collegate al lavoro dell’uomo. Fra gli ulteriori vantaggi offerti da questo robot speciale, spiccano la riduzione dei rischi per gli operatori che lavorano con sostanze e agenti chimici potenzialmente dannosi, l’abbattimento dei costi operativi e un incremento dei volumi di produzione.

“Comau è orgogliosa di essere un membro Gold Technology del PartnerNetwork™ di Rockwell Automation”, ha affermato Gaia Salvadore, Robotics and Automation Products Segment Leader. “La crescente integrazione fra le nostre tecnologie robotiche e l’ambiente di gestione di Rockwell va di pari passo con l’impegno di Comau verso una semplificazione dell’automazione e rappresenta un fattore chiave per accelerare la creazione di valore a lungo termine per i nostri clienti”.

Comau, società parte di Stellantis, è leader mondiale nello sviluppo di sistemi e prodotti avanzati per l’automazione industriale. La sua offerta include tecnologie e sistemi per la produzione di veicoli elettrici, ibridi e tradizionali, robot industriali, soluzioni di robotica indossabile e collaborativa, strumenti per la logistica a guida autonoma, centri di lavorazione meccanica dedicati, servizi digitali interconnessi e sistemi in grado di trasmettere, elaborare e analizzare dati macchina e di processo. Con oltre 45 anni di esperienza sul campo e una forte presenza nei maggiori Paesi industrializzati, Comau aiuta le aziende costruttrici, di tutte le dimensioni e di qualunque settore, a migliorare qualità e produttività, riducendo time-to-market e costi complessivi. La sua offerta si estende al project management e alla consulenza, nonché ai servizi di manutenzione e training, per una vasta gamma di segmenti industriali. Comau ha il suo centro direzionale a Torino e opera attraverso una rete internazionale di 6 centri di innovazione, 5 digital hub, 9 stabilimenti di produzione, in cui lavorano oltre 9.000 persone, presenti in 13 Paesi. Una rete globale di distributori e partner consente di rispondere velocemente alle esigenze dei clienti, ovunque si trovino nel mondo. Attraverso le attività di formazione curate dalla sua Academy, Comau si impegna inoltre a sviluppare le conoscenze tecniche e manageriali necessarie alle aziende per affrontare le sfide e le opportunità dell’Industria 4.0

www.comau.com