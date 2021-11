CISL Asti, elezione della Segreteria Territoriale dei lavoratori delle Poste

Si è svolta nella giornata di ieri, 17 novembre, la terza Assemblea Congressuale del sindacato dei lavoratori postali della CISL di Asti.

E’ stata confermata come Segretaria Territoriale Beta Trajkova che, coadiuvata da Margherita Tortoriello e da Yurij Casciano quali membri di segreteria, guiderà l’SLP nei prossimi quattro anni. L’evento ha visto la partecipazione di 17 delegati eletti in rappresentanza di tutte le iscritte e gli iscritti del territorio.

Presenti anche il Segretario Generale UST CISL Alessandria –Asti Marco Ciani e del Segretario Generale Aggiunto Calella Stefano nonchè dal Segretario Territoriale SLP CISL Alessandria-Asti Danilo Vitagliano. Nel corso del dibattito è stata esaminata la situazione generale postcovid. “Si è posta l’attenzione a tutti i settori dell’Azienda, in particolare alla grave carenza di personale nel settore sportelleria ed ai problemi organizzativi del settore recapito, volgendo uno sguardo al futuro che attende una delle più importanti aziende di servizi del nostro Paese – ha spiegato la neo eletta Beta Trajkova-Si è trattato di un Congresso animato da alcune comprensibili preoccupazioni sulle prospettive del lavoro ma anche da molto entusiasmo e partecipazione, per la consapevolezza del ruolo imprescindibile che un sindacato moderno come l’SLP è chiamato a svolgere per la tutela dei diritti dei lavoratori”.