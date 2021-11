Che cos’è “staking crypto” e come funziona?

Se hai seguito le criptovalute, potresti aver sentito parlare di staking. Che si tratti dell’aggiornamento di Ethereum (Ethereum 2.0) o di monete più piccole che fanno dello staking una parte importante della loro configurazione, ad esempio Cosmos, Cardano, Polkadot e Solana, sta rapidamente diventando un aspetto più mainstream di #cryptolife™.

Sì, quindi cos’è il crypto staking?

Lo staking è una sorta di evoluzione del mining di bitcoin, il processo che fa funzionare la blockchain di bitcoin. Il mining è un meccanismo noto come Proof of Work (PoW) in cui il computer più veloce per completare l’attività (come l’elaborazione di una traduzione o l’aggiunta di dati alla blockchain) viene ricompensato in criptovaluta. Ciò significa che ogni computer della rete è costantemente impegnato a provare a completare prima le cose, il che consuma molta energia.

Lo staking utilizza un sistema chiamato Proof of Stake (PoS). Funziona grazie alla blockchain che assegna casualmente un computer per svolgere il compito a portata di mano. Per puntare, metti da parte parte delle tue proprietà della moneta nativa della blockchain (il tuo etere per la blockchain di Ethereum, ad esempio) e l’importo che scommetti ti dà una probabilità che ti venga assegnato il compito.

Più scommetti, maggiori sono le possibilità di svolgere l’attività (elaborazione delle transazioni, convalida delle informazioni e altro). Quando completi l’attività, come con il mining, sei ricompensato. Ma puoi anche guadagnare interesse per scommettere generalmente su alcune blockchain. Oppure guadagnare tramite il trading. Come? Clicca qui per saperne di più.

Quindi è più giusto. È anche meglio per il pianeta perché non tutti si affannano per essere i primi, quindi viene consumata molta meno energia. Ecco perché la gente pensa che un giorno Ethereum potrebbe superare bitcoin.

Non tutti coloro che possiedono criptovalute su blockchain PoS prendono parte a quella prova di partecipazione. Ma possono, e ci sono ricompense per questo.

Cosa comporta lo staking?

Quando scommetti criptovalute, offri parte del tuo portafoglio alla blockchain, come garanzia. Ciò significa che la frazione del tuo portafoglio che hai puntato è bloccata per un certo periodo di tempo. Puoi scommetterlo, ed è ancora il tuo denaro, ma a volte questo non può essere fatto immediatamente.

Inoltre, con alcuni blockchain, avrai bisogno di una quantità minima della moneta nativa per iniziare a puntare. Ad esempio, Ethereum richiede che tu abbia un minimo di 32 ETH per essere coinvolto. Sono circa 110.000$ al momento della scrittura. Altri sono più accessibili, però. Il minimo di Cardano è un ADA (questo è il nome della criptovaluta di Cardano), che è di circa 1,50$ al momento della scrittura.

In termini di ciò che comporta da parte tua, di solito non c’è molto da fare, in realtà. È tutto piuttosto passivo: non fai molto manualmente a parte impostare la quantità di criptovaluta che vuoi puntare.

Ad esempio: per puntare Solana sul portafoglio Exodus, devi semplicemente toccare un paio di pulsanti e sei a posto. Ci vorranno alcuni giorni buoni per iniziare a guadagnare premi e ci vogliono alcuni giorni per annullare la puntata. Se vuoi annullare la puntata, dovrai prima rimuovere l’intero importo che hai puntato. Questo poi torna nelle tue partecipazioni (il tuo saldo).

Quali sono le ricompense?

Ce ne sono in abbondanza. Innanzitutto, come notato sopra, è meglio per il pianeta che estrarre criptovalute: solo un computer sta spendendo l’energia per completare l’attività necessaria, invece di tutti coloro che cercano di essere i primi a farlo. Inoltre, puoi guadagnare criptovalute o token (a seconda di cosa stai puntando) da esso. Questi possono essere un pagamento per il completamento delle attività o semplicemente come parte del loro schema di interessi: alcuni offrono una percentuale di interesse all’anno, pagata in quel gettone sulla moneta che hai scommesso.

Lo staking è anche un bene per la blockchain, poiché più persone lo fanno, più veloce diventa la blockchain. Questo può essere un bene per te se tieni la moneta nativa di quella particolare blockchain (ad esempio l’etere di criptovalute per la blockchain di Ethereum) poiché è più probabile che il prezzo salga. Con alcune blockchain, lo staking significa anche che ottieni diritti di voto sulle decisioni sugli aggiornamenti e sul futuro della blockchain, come fai quando investi in determinate società.